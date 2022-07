Fico obviňuje Matoviča s Hegerom z organizovanej skupiny

„Majiteľ chovnej stanice, z ktorej pochádza minister vnútra Roman Mikulec, jeho poradca Jaroslav Spišiak a prezident Policajného zboru Štefan Hamran by mal posúdiť, do akej miery mu škodia, lebo vystrájajú ako zmyslov zbavení,“ tvrdí Fico vo videu na sociálnej sieti.

O ministrovi vnútra zopakoval, že je „totálne skompromitovaný“. „Hamran je iný frajer,“ pokračuje Fico. Pridáva vlastnú charakteristiku policajného prezidenta: „Je to taký typ chlap, ktorý si dá na krk hrubú zlatú reťaz, zoberie služobné BMW a ide tokať podriadenej na dovolenke v Rakúsku.“

Hamranovi vyčíta, že spája súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku s obvineným podnikateľom Petrom Koščom. Ten podľa polície podplácal bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

„Myslím si, že je čas, aby sa pán Košč ozval a porozprával, ako ho navštevoval Lipšic. Bolo by to zaujímavé počúvanie,“ komentuje Fico.

Hamran podľa neho priznal, že „opakovane došlo k stretnutiam Matovič, Heger, Mikulec, Spišiak a Hamran“.

„Mali byť na útvare osobitného určenia a mali sa venovať vraj reforme polície. No tak, milý Hamran, kozy si robte z niekoho iného. Žiadna skutočná reforma nie je na stole. Prečo by kvôli vašim nesúrodým úvahám išiel predseda vlády, minister financií a minister vnútra opakovane do uzatvorených priestorov v rezorte ministerstva vnútra? Zo stretnutí konaných na jar nie je žiaden záznam. Nakoniec, na čo? Matovič dával špinavé pokyny, koho z opozície treba stíhať. A Hegera si tam zobral ako takého malého zúfalca, aby bol spolupáchateľ,“ tvrdí Fico.

Zároveň však jedným dychom tvrdí, že tieto stretnutia sú „skutočnými stretnutiami organizovanej zločineckej skupiny zneužívajúcej svoje postavenie na likvidáciu opozície hrubým zneužívaním NAKA, Úradu špeciálnej prokuratúry a niektorých sudcov“.

Fico sám je pritom stíhaný spolu s bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom a nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom zo zosnovania zločineckej skupiny s cieľom udržať stranu Smer pri moci. Navyše, Fico s Kaliňákom sa mali dopustiť aj prezradenia bankového tajomstva, keď informovali o daňovým deliktoch Igora Matoviča a niekdajšieho prezidenta Andreja Kisku.