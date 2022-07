Marušiak: Rozhodnutie SaS vrhá slovenskú politiku do vzduchoprázdna

SaS nakoniec pristúpila k razantnému kroku. Stotožňujete sa s argumentmi jej členov? A prečo sa tak podľa vás nakoniec rozhodli?

Na jednej strane to znie ako ultimátum, ale časovo je to rozvinuté na dva mesiace. Čiže to nie je až také ultimátum. Možno počítajú, že vo vláde ostávajú a na toto ich vyhlásenie sa zabudne. A určite to neprinesie pokoj do koalície. Samotná koaličná zmluva až taká zlá nie je. Koaličná zmluva, ktorá bola publikovaná, v nej totiž nemá napísané Matovičovo meno. Problém teda nie je koaličná zmluva. Problém je neochota niektorých partnerov, teda konkrétne Igora Matoviča dodržiavať túto zmluvu. Čo je dosť zásadný rozdiel. Nech by teda bola akákoľvek, a jedna zo zúčastnených strán ju vedome obchádza, tak dovtedy bude koalícia nefunkčná. Samozrejme, čo sa týka odchodu Igora Matoviča z postu ministra financií, tiež si nie som istý, či takáto výmena prinesie zlepšenie existujúceho stavu. Ide totiž o to, že Igor Matovič môže odísť z funkcie ministra, ale znamená to, že sa vráti do parlamentu. Začne vykonávať poslanecký mandát a zostane šéfom najväčšej koaličnej strany. Z toho vyplýva, že koaličný spor bude znova pokračovať aj so zohľadnením osobných čŕt Matoviča a jeho pomstychtivosti. Ak Igor Matovič vystupuje ako opozícia voči vlastnej vláde, tak si neviem predstaviť, čo bude robiť ten istý Matovič vo funkcii poslanca a šéfa poslaneckého klubu. Či už oficiálneho, alebo nie.

Nie je dvojmesačná lehota príliš dlhý čas na rozhodnutie? Nemôže sa dovtedy zmeniť politická atmosféra natoľko, aby sa toto rozhodnutie nakoniec javilo ako prehnané?

Môže sa to zmeniť. Dnes prežívame mimoriadne turbulentnú dobu aj vzhľadom na vojnu na Ukrajine a energetickú krízu. Takže určite. V podstate je tu evidentná snaha odďaľovať zásadné riešenie. SaS nemôže okamžite vycúvať zo zásadnej požiadavky, akou je odchod ministra financií, ale stále to vystupovanie pripomína pozíciu, akoby strana bola vo vláde a zároveň nebola. Ani obutá, ani bosá, ani pešo, ani na koni. SaS je tiež v opozícii voči vlastnej vláde. Ak aj Igor Matovič je v opozícii, tak ani neviem, kto túto vládu fakticky predstavuje.

Nie je požiadavka na premiéra, aby odstavil svojho straníckeho šéfa, príliš naivná? Má premiér kapacitu a politickú silu na takýto krok?

Určite to je požiadavka, s ktorou sa bude musieť premiér nejaký spôsobom vyrovnať. A premiér nemá k dispozícii dobré riešenie. Ale to nemá v podstate nikto. Keď SaS z vlády odíde, bude to znamenať koniec koaličnej vlády. Takže bude menšinová vláda alebo predčasné voľby. Bez ohľadu na to však bude znamenať hlboký konflikt aj v OĽaNO – v jednej z najvyznamnejších politických strán. A bude to v situácii, keď je zároveň aspoň verbálne neprijateľný Smer alebo Hlas. A druhá vec je, že aj SaS musí rozmýšľať, ako si predstavuje vývoj po takejto zmene. Pretože prípadná vláda s Hlasom alebo Smerom nemusí znamenať, že sa budú plniť programové priority SaS aspoň v takej miere, ako sa plnia pri súčasnej vláde. Ďalšia vec je, že ani Heger nemá dobré riešenie a môže udržať SaS v koalícii, ale pokiaľ predloží návrh na odvolanie Igora Matoviča, musí čakať, že bude mať na krku konflikt so svojou vlastnou stranou. To znamená potenciálny rozkol v koalícii aj v OĽaNO. Minimálne rozkol, ak nie rovno rozhodnutie vysloviť nedôveru premiérovi. Pričom je jasné, že OĽaNO nie je ochotné Matoviča obetovať a súhlasiť s jeho odvolaním. Reálne si to ani neviem predstaviť, pretože Igor Matovič je jednoducho predsedom tejto strany, je jej nespochybniteľným lídrom a strana, na čele ktorej by nestál, by už nebola OĽaNO.

Smerujeme teda k paralyzovanej a menšinovej vláde?

Taká možnosť tu určite je. Viem si predstaviť, že menšinová vláda sa bude opierať o podporu kotlebovcov. To je ale tiež v rozpore s hodnotami a duchom, v rámci ktorého súčasná koalícia vznikla.

Ak by Igor Matovič odišiel z vlády, najpravdepodob­nejšie pristane v parlamente. Nebude to fórum, kde v konečnom dôsledku môže napáchať viac škody ako na poste ministra financií?

Ak je v opozícii voči vlastnej vláde teraz, keď je ministrom kľúčového rezortu, tak si neviem predstaviť, čo by robil v opozícii. Toto štádium nejakej politickej stagnácie a blokády budeme mať predĺžené minimálne do konca letných prázdnin. Máme politickú paralýzu, v ktorej nemáme ani celkom funkčnú koalíciu, ale zároveň máme koalíciu, ktorej stále hrozí rozpad. Na druhej strane nemajú dostatok vôle na uskutočnenie predčasných parlamentných volieb. Slovenská politika tak ostáva v takom nejakom vzduchoprázdne. Ako by si aj vláda vyberala nejaké prázdniny. Čo nie je možné, pretože svet a dianie okolo nás si prázdniny nevyberá.