Štrk na koľajniciach železničky. Spor s majiteľom pozemkov sa mohol skončiť nehodou

Na incident upozornil riaditeľ Čiernohronskej železnice Aleš Bílek. „Majiteľ pozemkov tam bez akejkoľvek výstrahy prišiel s bagrom a zasypal nám, pred vlakom plným detí, trať štrkom,“ povedal. V tom čase išiel vlak s malými turistami z tamojšej časti Vydrovo smerom na Dobroč. Našťastie včas zistili, čo sa deje, takže stihli zastaviť a nedošlo k žiadnej tragédii.

„Zavolali sme policajtov a tí chytili vlastníka pri čine. Je to zaprotokolované, aj keď on sa tvári, že v tom traktore nesedel a riadil ho niekto iný,“ poznamenal Bílek. Zdôraznil, že napriek všetkému prevádzka železničky narušená nie je.

Chyby z minulosti

„Nestihol zasypať trať na hlavné jazdenie. Urobil to len na vedľajších, kde máme odstavené vagóny a používame ich na obslužnú činnosť,“ objasnil šéf železničky. Je presvedčený, že keby tam nedorazila privolaná polícia, svoj čin by majiteľ pozemkov dokonal a celé im to znefunkčnil. Mieni, že išlo o všeobecné ohrozenie, no o tom musí rozhodnúť polícia. Kým k tomu nedôjde, štrk neodstránia – aby nezničili dôkaz. „Odpratať to zatiaľ nie je potrebné, keďže po hlavnej trati môžeme normálne jazdiť aj naďalej,“ zopakoval.

Bílek priblížil, že ich železnica má trasu na Dobroč postavenú od roku 1913. V určitom období zostala bez koľajového zvršku. „Lesníci to vytrhali niekedy v roku 1985. Trať však vtedy nikto nezrušil, stále existovala,“ hovorí. „My sme ju v roku 2004 obnovili a na pôvodnú dráhu sme znovu položili koľaje. Žiaľ, vedú cez pozemky bývalej píly Jánošovka, nikdy nemali svoju samostatnú parcelu,“ povedal.

Ozrejmil, že ešte predtým boli súčasťou štátneho podniku Lesy SR, neskôr to prešlo pod národný podnik Smrečina. Za socializmu vraj pozemky nikto neriešil. „My sme potom tú dráhu zdedili na cudzom. Pílu neskôr uzavreli a skončila v konkurze. Vtedy nastal prvý kľúčový moment, keď starosta obce Čierny Balog, voči ktorej mali tiež dlhy, nepožiadal správcu konkurzu o prioritnú pohľadávku,“ tvrdí. Konala sa teda verejná dražba, v rámci ktorej získal niekdajšiu pílu oravský podnikateľ Jozef Garbiar.

Foto: Aleš Bílek Čiernohronská železnica Čiernohronská železnica je obľúbenou atrakciou.

Chyby súčasnosti

Nasledujúcich päť rokov bolo bezproblémových, pričom zástupcovia železničky sa s novým majiteľom snažili dohodnúť. Ponúkli mu, že pozemok pod ich štrekou odkúpia a vyrovnajú sa s ním podľa zákona o dráhach.

„Zo začiatku to vyzeralo nádejne, no z neznámeho dôvodu s ním začal hrať aj starosta Čierneho Balogu. Povoľoval mu všetko búrať, likvidovať a celú tú pílu zrovnali so zemou. Vrátane parného stroja z roku 1940, ktorý je majetkom obce a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou,“ vraví Bílek. Stroj síce podľa neho zostal stáť, ale je výrazne poškodený. „Už je to len hromada železa,“ podotkol s tým, že budova, ktorá ho chránila, je zničená kompletne. V rovnaký deň, keď došlo k nasypaniu štrku na koľajnice, totiž vznikol aj požiar, ktorý túto skazu vykonal.

Polícia prípad preverila a vyhodnotila, že nejde o žiadny trestný čin, ale iba o priestupky, ktoré patria pod dva zákony – o dráhach a o ochrane pamiatkového fondu. „Časť veci bola preto odstúpená na Dopravný úrad v Bratislave a časť na Pamiatkový úrad,“ vysvetlila banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, ktorý vyšetruje prípad s parným strojom, sa k tomu zatiaľ vyjadriť nechce. Odôvodnil to tým, že je to ešte v riešení a konkrétne veci zistené nemajú. Nedozvedeli sme sa teda, či tam naozaj išlo o poškodenie národnej kultúrnej pamiatky a ak áno, čo „vinníkovi“ hrozí.

Foto: Aleš Bílek Čiernohronská železnica, parný stroj z píly Požiar v areáli bývalej píly mal zasiahnuť aj vzácnu pamiatku. Parný stroj vraj oheň výrazne poškodil.

Na spor aj dohodu treba dvoch

Lucia Patznerová z Dopravného úradu v Bratislave uviedla, že spisový materiál vo veci priestupku týkajúceho sa zasypania štrkom niekoľkých koľají Čiernohronskej železnice prijali od Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Brezne. V súčasnosti sa venujú naštudovaniu predmetného materiálu. „Následne, v rámci zisťovacieho konania, podnikneme ďalšie kroky vedúce k získaniu podkladov pre riadne zistenie skutkového stavu. Keďže ide o otvorené priestupkové konanie, viac informácií momentálne nie je možné poskytnúť,“ dodala Patznerová.

Majiteľa pozemkov sme sa pokúsili kontaktovať mobilným telefónom, no bez úspechu. Starosta František Budovec reagoval, že všetko sa dá riešiť, no treba na to dvoch, ktorí to chcú. Pokračoval, že prípadom sa zaoberá aj ministerstvo dopravy, konkrétne Odbor dráhový stavebný úrad. „Prešetruje sa to a vyzerá to tak, že tie koľajnice boli čiernymi stavbami,“ povedal starosta.

Odmieta, že by súčasnému majiteľovi pozemkov dovolil búrať nejaké objekty, pričom nedošlo k ďalšiemu poškodeniu parného stroja. „Ten je dlhodobo vo veľmi zlom stave a tá ruina, ktorá nad ním stála, bola tiež v havarijnom stave,“ tvrdí. Keďže spomínaný stroj je hnuteľnou kultúrnou pamiatkou, obec má zámer premiestniť ho inde, do dôstojných podmienok. „Dúfam, že tento rok sa nám to podarí. Máme na to od roku 2015 vydané stavebné povolenie. Je to v blízkosti Čiernohronskej železnice, na pozemku obce,“ doplnil starosta.

O stanovisko sme požiadali aj ministerstvo dopravy. „Pri štátnom stavebnom dohľade rezortu sa preukázalo, že časť vlečkových koľají v areáli bývalej píly Jánošovka bola mimo hlavnej traťovej koľaje Čiernohronskej železnice zasypaná štrkom,“ potvrdila Miriama Švikruhová z odboru komunikácie. Pripomenula, že doprava na železničke je preto v súčasnosti v danom úseku prevádzkovaná len po hlavnej traťovej koľaji. „V krátkom čase plánujeme zvolať rokovanie za účasti oboch strán, teda zástupcov Čiernohronskej železnice aj vlastníka pozemku pod dotknutou časťou koľají,“ doplnila.