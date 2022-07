Bittó Cigániková pre Pravdu: Ak by sme zostali ticho, z Matoviča by sme sa zbláznili

Koniec koalície môže prísť v septembri, ak Matovič zostane vo vláde. „V stredu sme mohli buchnúť dverami, ale neurobili sme to. Šancu dostal Heger aj líder OĽaNO,“ povedala pre TV pravda poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS).

VIDEO: Pozrite si debatu Jany Bittó Cigánikovej a Márie Hlucháňovej v TV Pravda.

Ak OĽaNO nedovolí , aby ich šéf Igor Matovič odišiel z vlády, čo žiada SaS, koalícia vo svojej pôvodnej formácii asi v septembri skončí. Odchod liberálov do opozície vidí ako reálne riešenie aj poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS).

„Ak by sme zostali ticho, tak s Matovičom sa to nedá ďalej vydržať, a asi by sme sa zbláznili,“ dodala.

V rozhovore pre TV Pravda neskrývala sklamanie z fungovania koalície a hnutia OĽaNO: „Matovič spoločnosť rozoštval tak, ako nikto predtým. On je najväčší problém.“ Pričom zdôrazňuje jeho zásluhy na vzniku koalície ako aj na politickej porážke Roberta Fica (Smer). Ale pôsobenie lídra hnutia OĽaNO označila za popretie podstaty novej vlády ako aj politického hnutia vedeného Matovičom.