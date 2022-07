Kollár ohlásil, že je silnejší ako Sulík. Má troch nových poslancov

Poslanecký klub Sme rodina sa rozšíri a opäť bude druhým najsilnejším v rámci koalície. Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár sa totiž chystá oznámiť predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi, že do jeho poslaneckého klubu pristúpia traja noví poslanci.

Kollár už dávnejšie ohlasoval, že v jeho klube pribudnú noví členovia. Koaličné pomery sa zmenili vlani na jeseň, keď časť poslancov strany Za ľudí prestúpila k SaS. Liberáli sa tak stali po OĽaNO druhým najsilnejším poslaneckým klubom. Nenárokovali si však na miesto predsedu parlamentu, hoci by im malo patriť.

VIDEO: Kollár v ta3: Má troch nových poslancov – keď bude potrebovať.

Skôr predseda SaS Richard Sulík žiadal, aby patrilo ministerstvo spravodlivosti, keďže šéfka tohto rezortu Mária Kolíková tieť prestúpila k SaS, pod správu tejto strany.

Teraz však sulíkovci žiadajú otvoriť koaličnú zmluvu a pripraviť novú dohodu, ktorá bude reflektovať nové politické reálie. V praxi by to mohlo znamenať, že by si SaS nárokovala miesto predsedu parlamentu.

„Nemôžu si nárokovať, lebo sme silnejší poslanecký klub ako SaS. SaS má 19 a Sme rodina má dvadsať. Je len na mne, kedy sám sebe oznámim – ako predseda strany oznámim predsedovi parlamentu, že máme dvadsať. Máme troch nových poslancov – Romanu Tabak, Ján Krošlák a Jozef Šimko,“ povedal Boris Kollár pre TA3.

„Nebudem podporovať výmysly Richarda Sulíka. Nech si túto kašu, ktorú si navaril, zje sám. Nič otvárať nebudem. Máme koaličnú zmluvu, ktorá bola vyrokovaná a na tej trvám. Títo dvaja si to zapríčinili, musia z toho vyjsť von. To znamená, že žiadna koaličná zmluva sa meniť nebude. Môže platiť táto, ktorá je. Alebo nová, ktorú bude rovnaká, ako je táto, ktorá je,“ vyhlásil Kollár.

Krošlák sa do parlamentu dostal na kandidátke OĽaNO. Bol pritom aj na kandidátke SaS, nakoniec však zvíťazili obyčajní. Patril k najhlasnejším kritikom predsedu Igora Matoviča, až nakoniec vystúpil z klubu a patril k nezávislým. Zvyčajne však hlasoval s koalíciou.

Tabák z klubu OĽaNO vylúčili, keď nezahlasovala za vydanie Roberta Fica (Smer) na väzobné stíhanie. Šimko, niekdajší neúspešný kandidát na prezidenta, kandidoval do parlamentu za ĽS NS. Vlani v auguste zo strany vystúpil