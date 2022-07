Remišová: Kríze sa dalo predísť. Krajčír: Nebudeme brániť predčasným voľbám

Šéfka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová tvrdí, že súčasnej koaličnej kríze sa dalo predísť. "My sme povedali, takisto ako Boris Kollár, že budeme právo veta rešpektovať. Keby si Richard Sulík uplatnil aj na rodinný balíček, kvôli ktorému vypovedal koaličnú zmluvu, my by sme to rešpektovali. Preto právo veta koaličných partnerov považujeme za niečo posvätné," povedala Veronika Remišová. Podľa nej sa v zásadných veciach koaličná zmluva dodržiava.