Matoviča by nedraftoval nikto. Dostal príučku od Slafkovského

Odchod ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) z vlády alebo odchod liberálov z koalície? Premiér Eduard Heger (OĽaNO) má podľa komentátora denníka Pravda Mariána Repu šancu zachrániť koalíciu. „Ak by navrhol odvolanie svojho straníckeho šéfa, bola by to skutočne hviezdna chvíľa premiéra, a rozhodnutie politika,“ povedal v podcaste Počúvajte pravdu.

V skutočnosti je presvedčený, že šéf kabinetu to neurobí, a Matovič zostane. V tom prípade ale odídu liberáli. Zodpovednosť za prípadnú stratu SaS na koaličnej úrovni pripisuje hnutiu OĽaNO, ktoré si podľa neho obhajobou lídra privoláva vlastný koniec: „Rozpad hnutia je nereálny, a budú musieť Matoviča nasledovať až do jeho trpkého konca.“ Repa sa skôr prikláňa k scenáru konca súčasnej koalície.

„Liberáli dali OĽaNO milosrdné ultimátum už tým, že nebuchli dvermi tento týždeň,“ dodal. Spôsob a čas, ktorý si zvolil Sulík oceňuje, a chápe ho v tom, že problémy s Matovičom sa nedali dlhodobo prejsť mlčaním. Rovnako rizumie aj argumentom SaS, že pohár trpezlivosti pretiekol finančne nezabezpečeným prorodinným balíčkom a jeho podporou extrémistami a fašistami. Na otázku, či by podľa komentátora za určitých okolností zahlasovali liberáli aj za predčasné voľby, Repa reagoval odmietavo. „Nie je to v záujme Sulíka, on bude z lavíc opozície podporovať rozumné veci,“ konštatoval.

Na rozdiel od koalície, ktorá sklamala voličov najväčšou krízou vo svojej histórii, v podcaste analyzujeme mimoriadny úspech mladých slovenských hokejistov v zámorí. Draftovanie Juraja Slafkovského ako jednotku ocenil v podcaste športový redaktor Pravdy Michal Bakaj.

„Slafkovský si splnil sen, má to v hlave upratané, a ukázal, že má zmysel na sebe pracovať,“ vysvetľuje osobnosť a konanie mladého hokejistu. Pripúšťa, že nová situácia môže spôsobiť nielen Slafkovskému, ale i ostatným draftovaným Slovákom problém. Musia to zvládnuť nielen po fyzickej ale i psychickej stránke. „Mnohí hokejisti ten tlak úspechu a možnej budúcej hviezdy nezvládli,“ dodal Bakaj.

Výber štyroch mladých hokejistov do najlepších hokejových klubov označil za mimoriadny úspech Slovenska, ktorý prekonal doterajšie rekordy. „Je to obrovská motivácia pre mladých športovcov, že majú šancu uspieť vďaka domácim klubom, možnosti reprezentácie, a samozrejme nadšeniu najbližšieho okolia,“ konštatoval.

Akú súvislosť má politika a šport? Prečo hokejisti na rozdiel od politikov uspeli, a čo pre to robili? Ako by skončili naši politici? Kto by ich chcel do draftu? Nalaďte si podcast Počúvajte pravdu s komentátormi Mariánom Repom a Michalom Bakajom z denníka Pravda.