Najneskôr v utorok odovzdá SaS Hegerovi svoje podmienky zotrvania v koalícii

„Igor Matovič je problém, povedzme si to na rovinu. Ak to koaliční partneri nechápu, je to ich vec,“ pokračoval s tým, že podmienkou zotrvania SaS v koalícii je práve odchod lídra OĽaNO a ministra financií Matoviča z vlády.

Sulík odmieta, že by svojim odchodom z koalície a prípadne aj vlády, znamenalo povalenie kabinetu Eduarda Hegera. „Vláda môže fungovať ďalej. Nech si pekne fungujú,“ zdôraznil s tým, že „fašisti ich už podporili, to je normálne funkčná vec“.

Video: Sulík o Matovičovi: Gniavi túto krajinu, vláda s ním je hanba.

Ak sa do konca augusta nepodarí dohodnúť na novej koaličnej zmluvu, Sulík spolu s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou, ministrom zahraničia Ivanom Korčom a ministrom školstva Branislavom Gröhlingom, podajú demisiu.

„Budú sa to snažiť prekryť rečami o povalení vlády. Ale opäť zdôrazňujem, že vláda našim odchodom nepadá,“ viackrát zopakoval Sulík s tým, že jeho strana už z koalície odišla. Sulík pripustil, že pri dobrých návrhoch poslanci SaS vládu podporia. Vyhlásil, že „nikto z jeho ministrov by neprišiel s tým, že bude svoj návrh pretláčať s podporou fašistov.“

„Ak nechá Edo Heger takto Igora Matoviča vyčíňať, škodí to celej vláde i celej krajine. Dva roky sa Igor Matovič snažil vyštvať SaS z vlády, tak nech je šťastný, teraz sa mu to podarilo,“ podčiarkol Sulík. Uviedol, že SaS by chcela pokračovať vo vláde. „Na ministerstve hospodárstva mám dobrý tím. My v tom chceme pokračovať, nehovoríme o predčasných voľbách,“ vysvetlil.

Je pripravený na všetky alternatívy. „Ešte predtým, ako prelomili veto, povedal som Edovi Hegerovi aj Igorovi Matovičovi: Igor, rob si čo chceš,“ pokračoval Sulík s poukazom na prelomenie veta prezidentky Zuzany Čaputovej pri protiinflačnom balíčku. Veto sa podarilo prelomiť s pomocou poslancov z ĽS NS.

„Minulý týždeň som telefonoval s premiérom a dohodli sme, že sa stretneme. To je dohodnuté. Telefonoval som aj s Borisom Kollárom, aj tam je ten osobný vzťah dobrý. Keď budú mať záujem o komunikáciu, áno, bude. Okrem toho posielam našim koaličným partnerom oficiálny list, kde im odôvodním naše rozhodnutie,“ povedal Sulík s tým, že až potom bude SaS ďalej komunikovať o ďalšom postupe. Pripomenul, že koalícia má celé leto čas na premyslenie. Dôvodom sú prázdniny, keď vláda nezasadá.