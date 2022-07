ÚDZS chce začať diskusiu o rozdelení zdravotnej starostlivosti na štandard a platený nadštandard

V rámci reformy zdravotníctva je potrebné otvoriť diskusiu aj o tom, čo by malo byť občanom poskytnuté ako štandard a čo by malo byť chápané už ako nadštandard, za ktorý si treba priplatiť. V Správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2021 to navrhuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).