Čaputová hovorí o reštarte. Matovič o tajomnej hre

„Situácia na Slovensku si vyžaduje reštart,“ povedala prezidentka Zuzana Čaputová v diskusii na festivale Pohoda. „Táto vláda bola zvolená s očakávaním zmeny. A to, o čo sa tu hrá, je nádej, ktorú môže táto krajina stratiť,“ dodala s tým, že zmena sa mala týkať aj hrádze proti fašizmu. „Toto je hrádza proti fašizmu? Toto je kolaborácia s fašizmom,“ okomentovala prelomenie jej veta pri protiinflačnom balíčku.

Veto sa totiž podarilo zlomiť len vďaka hlasom poslancom z extrémistickej ĽS NS. Jej šéf Marián Kotleba, právoplatne odsúdený práve za podporu extrémizmu, sa tým dokonca chválil na sociálnej sieti.

V tomto týždni chce Čaputová poslať protiinflačný balíček, ktorého autorom je práve minister financií a šéf OĽaNO Igor Matovič, na Ústavný súd SR. Okrem toho ju čaká aj stretnutie s Hegerom.

Práve balíček, pre ktorý začal Matovič deliť spoločnosť na pro-rodinnú a proti-rodinnú, bol pomyselnou poslednou kvapkou, prečo sa SaS rozhodla odísť z koalície.

Štvordemisia

„Igor Matovič je problém, povedzme si to na rovinu. Ak to koaliční partneri nechápu, je to ich vec,“ povedal v nedeľu v relácii TA3 predseda SaS, vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík.

Spresnil, že v pondelok alebo v utorok pošle jeho premiérovi Hegerovi list, v ktorom vysvetlí, prečo odišla z koalície a navrhne ďalšie riešenia. Sulík síce nechcel konkretizovať dôvody, predsa len však povedal, že okrem odchodu Matoviča z vlády, bude medzi požiadavkami aj zvyšovanie platov učiteľov, zdravotníkov, či zamestnancov štátu. Pripomenul, že napríklad ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) doteraz nemohla vymenovať druhého štátneho tajomníka, „lebo Igor Matovič“.

Tento týždeň by sa mal Sulík stretnúť s premiérom Hegerom. Priznal, že s ním už telefonoval, rovnako ako aj s Borisom Kollárom (Sme rodina).

Ak sa nenaplnia požiadavky SaS, k 1. septembru podá on spolu s Kolíkovou, ministrom zahraničia Ivanom Korčokom a ministrom školstva Branislavom Gröhlingom demisiu.

Sulík odmieta, že by odchodom z koalície a prípadne aj vlády, znamenal povalenie kabinetu Eduarda Hegera. „Vláda môže fungovať ďalej. Nech si pekne fungujú,“ zdôraznil s tým, že „fašisti ich už podporili, to je normálne funkčná vec“. „Zdôrazňujem, že vláda našim odchodom nepadá,“ podčiarkol vicepremiér.

„Som pripravený prijať každú alternatívu. Ešte pred prelomením veta som na sedení s Igorom Matovičom a Eduardom Hegerom povedal: Igor, rob čo chceš, ja už som zmierený so všetkým, som pripravený na všetko, ale upozorňujem ťa, neprelamuj veto prezidentky. Nie, on skrátka silou-mocou ho musel prelomiť. Teraz dostali páni na výber a nech sa rozhodnú, ako uznajú za vhodné,“ pokračoval Sulík s tým, že na riešenie je celé leto, pretože nezasadá ani vláda, ani parlament. Aj to je podľa neho dôkaz, že nepodporuje predčasné voľby.

„Vláda nepadá, môže pokračovať ďalej, nech si kľudne pokračujú, nech si spolupracujú s fašistami, nech zakaždým Eduard Heger povie, že to bolo naposledy,“ adresoval uštipačnú poznámku smerom k OĽaNO. V prípade odchodu SaS z vlády sa Sulík vráti do parlamentu. Pripustil, že pri dobrých návrhoch jeho poslanci vládu podporia.

Čítajte viac Najneskôr v utorok odovzdá SaS Hegerovi svoje podmienky zotrvania v koalícii

Kollár ukazuje svaly

Medzitým predseda koaličného Sme rodina a predseda parlamentu Boris Kollár ohlásil, že sa jeho poslanecký klub rozšíri. V takom prípade by bol opäť druhou mandátovo najsilnejšou stranou v koalícii. Teraz je to SaS.

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár sa totiž chystá oznámiť predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi, že do jeho poslaneckého klubu pristúpia traja noví poslanci. (Podľa oficiálnych zvyklostí by mal predseda strany informovať o týchto skutočnostiach predsedu parlamentu, hoci v tomto prípade ide o jednu a tú istú osobu – pozn. red.) Potvrdil to ešte v piatok pre TA3.

Kollár už dávnejšie ohlasoval, že v jeho klube pribudnú noví členovia. Dokonca aj Matovič povedal, že mu „požičia poslancov“. Vlani na jeseň do SaS prestúpila časť poslancov zo strany Za ľudí. Medzi nimi aj ministerka Kolíková.

Koaliční lídri však vtedy ohlásili, že musia riešiť pandémiu a nie koaličnú zmluvu. Sulík vyhlasoval, že si jeho strana nebude nárokovať miesto predsedu parlamentu, ale bude žiadať, aby rezort spravodlivosti viedla Kolíková. Ak by sa teraz otvárala koaličná zmluva, mohla by si – podľa aktuálnych počtov, SaS nárokovať kreslo šéfa Národnej rady.

„Nemôžu si nárokovať, lebo sme silnejší poslanecký klub ako SaS. SaS má 19 a Sme rodina má dvadsať. Je len na mne, kedy sám sebe oznámim – ako predseda strany oznámim predsedovi parlamentu, že máme dvadsať. Máme troch nových poslancov – Romanu Tabak, Ján Krošlák a Jozef Šimko,“ povedal Kollár.

„Nebudem podporovať výmysly Richarda Sulíka. Nech si túto kašu, ktorú si navaril, zje sám. Nič otvárať nebudem. Máme koaličnú zmluvu, ktorá bola vyrokovaná a na tej trvám. Títo dvaja si to zapríčinili, musia z toho vyjsť von. To znamená, že žiadna koaličná zmluva sa meniť nebude. Môže platiť táto, ktorá je. Alebo nová, ktorú bude rovnaká, ako je táto, ktorá je,“ vyhlásil Kollár.

Krošlák sa do parlamentu dostal na kandidátke OĽaNO. Bol pritom aj na kandidátke SaS, nakoniec však zvíťazili obyčajní. Patril k najhlasnejším kritikom predsedu Igora Matoviča, až nakoniec vystúpil z klubu a patril k nezávislým. Zvyčajne však hlasoval s koalíciou.

Tabák z klubu OĽaNO vylúčili, keď nezahlasovala za vydanie Roberta Fica (Smer) na väzobné stíhanie. Šimko, niekdajší neúspešný kandidát na prezidenta, kandidoval do parlamentu za ĽS NS. Vlani v auguste zo strany vystúpil.

Čítajte viac Kollár ohlásil, že je silnejší ako Sulík. Má troch nových poslancov

Matovič pozná pravdu? Alebo konšpiruje?

Igor Matovič však vie svoje. „Ono je za tým určite niečo väčšie, vyššia hra, o čom nikto z nás ani netuší. Dohoda s niekým, komu tretie povalenie vlády SaSkou mimoriadne vyhovuje. Lebo postaviť zdôvodnenie na rozvrate verejných financií Rodinným balíčkom a navyše s fašistami'je len jedna bohapustá Goebbelsovská lož … a žiadať pri tom niečo, o čom bol vopred upozornený, že narazí … svedčí skôr o tom, že plán je dávno urobený a 1. septembra SaS povalí už tretiu vládu, ktorej je súčasťou,“ tvrdí Matovič na sociálnej sieti.

V inom statuse zasa tvrdil, že to mafia chce povaliť vládu, pretože v hre sú miliardy z európskych fondov. "26 miliárd eur z eurozdrojov lákavých na rozkradnutie v nasledujúcich 5 rokoch stoja za to … prejsť im cez rozum stojí za to tiež.

Tvrdí, že OĽaNO pri schvaľovaní tzv. rodinného balíčka, či skôr protiinflačného, nič neporušila, SaS vedela o podrobnostiach a mohla celý návrh vetovať.

A nepriateľom mu už nie je iba mafia – teda časť súčasnej opozície, aj novinári. "Len nepatrný zlomok z nich (novinárov – pozn. red.) je schopný povedať, že si SaS vymýšľa a v skutočnosti sme pri schvaľovaní Rodinného balíčka nič neporušili a konali sme vyslovene so súhlasom SaS.

Je tragédiou krajiny mať všetky kľúčové médiá v rukách oligarchov a novinárov, ktorí pravdu ani hľadať nechcú. Potom sa nemôžeme čudovať, že len 26 % ľudí na Slovensku novinárom verí – čo je najmenej zo 46 najvyspelejších krajín sveta. A tak si verím, že múdri ľudia, ktorí nehlcú nenávistnú propagandu a pravdu hľadajú, nakoniec aj tak opäť vyhrajú," dodáva Matovič.

Matovičovi pritom dôveruje približne 13 percent ľudí, ale vyše 80 nedôveruje. Jeho pôsobenie v politike pritom negatívne vníma až 82 percent ľudí.