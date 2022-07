Trnka opäť pred súdom. Odznieť má nahrávka Gorily

Po dvoch pojednávacích dňoch mal proces s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom v kauze Gorila pokračovať ešte vlani v decembri. Okresný súd Bratislava I však pojednávanie zrušil z dôvodu uprednostnenia inej trestnej veci. Tá mala prednosť, pretože bola väzobná.

Nepojednávalo sa však ani následne v apríli. Trnka sa totiž ospravedlnil pre vážne zdravotné problémy a hospitalizáciu. Požiadal preto o prerušenie pojednávania. Súd mu vyhovel a pojednávanie odročil.

Pokračovať by sa tak malo takmer po desiatich mesiacoch opäť tento pondelok, stredu a štvrtok. (11., 13. a 14. júla). Na rad by mali prísť výsluchy niekoľkých ďalších znalcov a tiež by mala byť oboznámená nahrávka označovaná ako Gorila.

Trnkov advokát Martin Krakovský potvrdil, že bývalý generálny prokurátor by sa už tentoraz na pojednávaní zúčastniť mal.

Trnka je obžalovaný zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súvislosti s utajovaním nahrávky Gorila, ktorú mal medzi rokmi 2007 a 2014 uchovávať pre dnes už právoplatne odsúdeného podnikateľa Mariana Kočnera.

Prokuratúra Trnku žaluje z toho, že ako verejný činiteľ si nesplnil povinnosť a po prevzatí zvukovej nahrávky SIS, z ktorej vyplývalo podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov, ju neodovzdal polícii. Namiesto toho ju medzi rokmi 2007 a 2014 ukrýval s cieľom získať pre seba a Kočnera majetkový prospech.

Spis SIS známy ako Gorila spoznala verejnosť v decembri 2011. Vzniknúť mal ešte v roku 2006 a obsahoval prepisy odpočúvaní z konšpiračného bytu na Vazovovej ulici v Bratislave. V spise sa píše o rozsiahlej korupcii pri privatizácii za druhej vlády Mikuláša Dzurindu, systéme legalizácie provízií, kupovaní poslancov Národnej rady a tiež o prepojení politikov a vysokých predstaviteľov štátnej správy na finančnú skupinu Penta. Po zverejnení na internete spôsobili tieto informácie dovtedy nevídané pouličné protesty.

Stačí jedna domová prehliadka

Niekoľkoročné schovávanie „hlasu Gorily“ odhalil 70-minútový zvukový záznam spoločného rozhovoru medzi Trnkom a Kočnerom, ktorý bol zverejnený v októbri 2019. Tento záznam, rovnako ako nahrávka samotnej Gorily, sa našiel medzi vecami zaistenými Kočnerovi pri domových prehliadkach.

Kočner na slávnej nahrávke rozhovoru známej od októbra 2019 Trnkovi vyčíta, že bol vydierať šéfa Penty Jaroslava Haščáka s nahrávkou z kauzy Gorila. Kočner vysvetľuje, že predtým od Haščáka za nahrávku zinkasoval milión eur a tvrdil, že mu odovzdal jedinú nahrávku. Vraj však zabudol ešte jednu kópiu u Trnku v trezore.

Keď však Trnka v roku 2011 skončil vo funkcii generálneho prokurátora, mali ísť spolu so starostom obce Dolný Bar Oskárom Bereczkom a s právnikom Lórantom Kósom nahrávku Haščákovi ponúknuť za päť alebo desať miliónov eur. Haščák preto Kočnera kontaktoval a oznámil mu, že sľúbený milión nedostane.

Kočner si pravdepodobne ako poistku aj tento „výsluch“ Trnku nahral, aby sa sám z Haščákovho vydierania vyvinil. V rozhovore preto zdôrazňoval, že nahrávku Gorila u prokurátora zabudol. „Ešte raz: Materiál bol môj, ja som ho kúpil, za to, čo sme pomohli Slavovi,“ vysvetľuje Kočner na nahrávke. „Prečo si mi to nezobral pred tromi rokmi?“ pýta sa ho Trnka. „Ty tupý k…t, lebo som zabudol na to, ja som si myslel, že som ti to zobral pred šiestimi rokmi. Naozaj som si to myslel,“ dodal nahnevaný Kočner.

Trnka ďalej vysvetľuje, že zvukový súbor mal v pracovnom počítači a keď mu po skončení funkcie generálneho prokurátora brali počítač, súbor skopíroval a zo strachu z policajnej razie odniesol maďarskému notárovi. „Ale ja som to musel dať z toho počítača preč. No z toho počítača to stiahnuť,“ vysvetľuje Trnka.

Kočner mu neverí a žiada ďalšie vysvetlenia. „No, lebo počítač som musel odovzdať. Ja som nevedel, že je tam taká možnosť, že on je prežitý a že mám druhý počítač,“ pokračuje Trnka. „Natiahol som to na ten kľúč, vymazal som to z počítača a vymenil som harddisk,“ tvrdí. „Moja chyba bola to, že som bol presvedčený o tom, že som ti ten počítač zobral a že som to zlikvidoval, to je moja chyba,“ vyviňuje sa opäť Kočner.

„Moja chyba bola to, že som to dal k notárovi do Maďarska,“ priznáva Trnka a vysvetľuje, že sa to bál držať doma. „Čoho som sa bál? Však išiel Glance House, však som mal na krku trestné stíhanie. Stačí jedna domovka, v čom všetkom nás spájali, kopec poondiatych…“ bráni sa Trnka.

Trestne stíhaný podnikateľ Trnku nazýva priateľom a pripomína, že preňho odkladá peniaze za viaceré ich obchody. Spomína tiež na voľbu generálneho prokurátora v roku 2011, kde sa mali v prospech Trnkovho zvolenia kupovať hlasy poslancov Národnej rady. Trnkovi na zvolenie chýbal jediný hlas. Podľa Kočnerových vyjadrení na nahrávke mali spolu s Haščákom dať na úplatky obaja po milióne eur.

Fico: Postav sa a vypadni

Prvé pojednávanie v tomto prípade bolo ešte vlani v septembri. Trnka poprel skutok i vinu. Vypovedať odmietol a tak sa najprv čítali výpovede väčšiny dôležitých svedkov obžaloby. Väčšina z nich poprela podiel na vydieraní Haščáka, ako aj vedomosť o nahrávke z Gorily a prístup k nej.

Počas druhého pojednávacieho dňa vypovedali bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár a bývalý prokurátor Miloš Bystriansky. Ešte v septembri sa tiež púšťali viaceré nahrávky Kočnera, ale aj polície, ktorá v lete 2019 Trnku odpočúvala.

Dokopy potvrdzujú, že Trnka s Bereczkom a Kósom skúšali Haščáka vydierať, Kočner sa to dozvedel, Trnku s tým konfrontoval a zatrhol to. Odznela známa nahrávka, kde Kočner v roku 2014 nadával Trnkovi „ty tupý ch…j“ a Trnka mu v tomto rozhovore priznal snahu o vydieranie, ale tiež zničenie všetkých CD nosičov s nahrávkami Gorily.

Polícia v roku 2019 už disponujúca viacerými Kočnerovými „archívnymi“ nahrávkami tiež aj sama zaznamenala odpočúvaného Trnku, ako zmätene zisťuje, odkiaľ vie polícia o celom priebehu vydierania tak veľa. Priznáva, že musel pred políciou veľa zapierať a priznáva viaceré okolnosti vydierania.

Na súde Trnka už skôr priznal, že nahrávkou z akcie SIS s krycím menom Gorila disponoval. Jeho nástupca vo funkcii generálneho prokurátora Jaromír Čižnár dosvedčil, že Trnka ju v roku 2008 či 2009 púšťal v spoločnosti vtedajšieho premiéra Roberta Fica. Zaznel na nej jeden zo zakladateľov strany Smer František Haták, ktorý sa rozprával o vyberaní sponzorského pre Smer s vplyvným finančníkom Jaroslavom Haščákom.

„Čo to má byť? Postav sa a vypadni,“ mala byť jediná Ficova reakcia na zhruba 90-sekundovom audiozázname z Gorily. Trnka tvrdí, že ju ukazoval len Čižnárovi ešte v roku 2006. Vraj aby si overil, či je na nahrávke Haták. Toho totiž Čižnár dobre poznal. „Neviem, či tam bol pán Fico,“ dovysvetlil Trnka pred súdom na začiatku septembra. Ako tvrdí, nahrávku mal od bývalého riaditeľa SIS Ladislava Pittnera.

Prokurátor Generálnej prokuratúry Miloš Bystriansky rovnako v septembri vypovedal o Trnkovej požiadavke o zašifrovanie USB kľúča. „Edo má rád kosti,“ bolo heslo, ktoré si Trnka vyžiadal s odkazom na vlastného psa.

Bývalý Trnkov podriadený však zároveň potvrdil, že po nejakom čase nahrával zvukové súbory znejúce ako z odpočúvania zhruba na 10 CD diskov. Tie sa spomínajú v zaistenej nahrávke rozhovoru Trnku s Marianom Kočnerom. Generálny prokurátor na nej takmer šikanovaný pofidérnym podnikateľom prisahá, že všetky CD zničil.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry tiež predložil súdu správu Europolu o extrahovaní súborov z telefónu Mariana Kočnera, kde sa našla aj nahrávka ich spoločného rozhovoru s Trnkom. Obaja na nej potvrdzujú držanie nahrávky z Gorily a kupčenie s ňou.