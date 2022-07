Politológ: SaS už vo vláde nepotrebujú. Otázne je, kto ju podporí a za čo

Vyzerá to tak, že súčasná vládna koalícia môže mať o jedného člena menej. Ako hovorí politológ Radoslav Štefančík, koalícia už SaS nepotrebuje. To zhoršuje rokovacie pozície Richarda Sulíka. Ale na druhej strane sa pri dôležitých zákonoch naozaj ukáže, kto vládu podporuje. Za čo? To sa podľa Štefančíka nikdy nedozvieme.

Boris Kollár ohlásil, že sa zväčší jeho poslanecký klub. Je to vypočítavý krok?

Otázne je, čo výrazom vypočítavý možno vnímať. Lebo sama politika je vypočítavá, v politike ľudia hľadajú svoje záujmy, snažia sa ich presadiť. Na to, aby ich presadili, potrebujú mať za sebou dosť silný – v tomto prípade – klub. SaS sa počtom poslancov podarilo prekonať druhú najsilnejšiu vládnu stranu z pozície volieb, konkrétne Sme rodina. Tak Boris Kollár hľadal spôsoby, ako to zvrátiť. Preto aj napriek tomu, ako to dopadne, stále tu bola otázka, či sa neotvorí koaličná zmluva, v ktorej je napísané, aké posty komu prináležia. SaS by si z pohľadu počtu poslancov pokojne mohla nárokovať pozíciu predsedu parlamentu. Tým, že si Boris Kollár zväčšil poslanecký klub, tak trochu myslel hlavne na seba a na funkciu, ktorú zastáva.

Ide mu v prvom rade o funkciu?

Ide mu o moc, samozrejme. Z pozície predsedu parlamentu môže svoje predvolebné sľuby a záujmy realizovať oveľa efektívnejšie, ako keby bol či už radový poslanec, alebo minister. Nehovorím, že ide o jeho politickú kariéru alebo ambície, ide o jeho politické záujmy.

Medzi troma poslancami je aj Jozef Šimko, ktorý sa dostal do parlamentu na kandidátke ĽS NS. Možno povedať, že sa Sme rodina spája s fašistami?

V prvom rade nejde o nejaké prekvapenie. Už dávnejšie sa hovorilo dokonca o piatich alebo šiestich poslancoch a pán Šimko bol jedným z nich. Je pravda, že kandidoval na kandidátke ĽS NS, ale otázne je, či túto kandidátku nebral z pozície čisto vlastných politických ambícií, ale aj primátora Rimavskej Soboty. Keďže vyhodnotil, že ĽS NS sa už po ďalších voľbách nedostane do parlamentu a jeho pozícia možno vo vzťahu k Republike už nebola taká jednoznačná, tak hľadá možnosti, ako si zachovať svoj politický vplyv aj na republikovej úrovni. Povedzme to tak, že pán Šimko je typ pragmatického politika, ktorý je oslobodený od nejakých hodnotových orientácií a hľadá spôsoby, ako si moc a pozície uchovať čo najdlhšie. Je primátor Rimavskej Soboty a keď sa tam náhodou postaví nejaká fabrika alebo priemyselný park, keď sa tam budú investovať peniaze, je to výsledok toho, ako funguje politika. Nie je to o ľuďoch, ale o konkrétnych politikoch a ich partikulárnych záujmoch. On potrebuje ukázať, čo sa mu podarilo vybaviť.

Ako dopadne táto koaličná kríza? Po odchode SaS nebude mať trojkoalícia väčšinu v parlamente. Dokáže si ju v prípade potreby získať?

Medzi nezaradenými je Katarína Hatráková, Martin Čepček, ale aj Tomáš Taraba, Štefan a Filip Kuffovci. Takže po prípadnom odchode SaS to nebude znamenať povalenie vlády. Igor Matovič a Eduard Heger budú môcť pokračovať aj bez toho, aby spolupracovali priamo s kotlebovcami ako politickou stranou. Lebo nemožno vylúčiť, že za cenu nejakých tajných dohôd, o obsahu ktorých my nebudeme mať detailné informácie, bude môcť vládna koalícia pokračovať. V tejto chvíli nie je dôležité, či Richard Sulík, alebo SaS odídu z vládnej koalície, otázne je, kto všetko vládnu trojku bude podporovať. Ale vyzerá to tak, že SaS už na vládu nepotrebujú, čím Richard Sulík stratil také to základné eso, ktoré mal v rukáve pri rokovaní o odchode Igora Matoviča.

Takže aj v prípade koaličnej trojku prostú väčšinu v parlamente dosiahnu.

Len mi to bude pripomínať vládu Mikuláša Dzurindu, ktorú z večera do rána začali podporovať dvaja poslanci HZDS. Dosť výrazne to vzbudilo pochybnosti, čo bola skutočná motivácia týchto dvoch poslancov. To isté by sme sa potom mohli opýtať aj vo vzťahu k tým, ktorí budú menšinovú vládu podporovať. Dá sa vládnuť v menšine, ale pri takých dôležitých zákonoch, ako je štátny rozpočet, alebo pri zákonoch, ktoré vráti pani prezidentka, pri ktorých bude potrebná absolútna väčšina, tam sa ukáže, kto konkrétne podporuje túto vládnu koalíciu.

A za čo.

To sa nikdy nedozvieme. Budeme to tušiť, budeme to môcť vyslovovať vo forme hypotézy, ale všetky tie sľuby o čistote politiky, o slušnosti veľmi rýchlo vyšumia do vzduchu.