Naď: Odvoláme nominantov SaS, vláda pôjde aj bez nich

Naď reagoval na status na sociálnej sieti poslanca Andreja Stančíka z OĽaNO. Ten píše, že „hrotenie situácie a vzájomné útoky znemožňujú akúkoľvek šancu na dohodu“. Stančík tvrdí, že sa bude „snažiť spraviť maximum preto, aby pomohol situáciu upokojiť“, teší ho, že to „rovnako vidia aj niektorí kolegovia z OĽaNO aj SaS“.

V diskusii pod statusom Naď reagoval, že zo strany OĽaNO je „snaha dohodnúť sa so SaS a pokračovať vo štvorkoalícii“. „Predsedu ale neodvoláme. Oni to vedia a jasne a dlho. Preto, ak na tom budú trvať, vláda pôjde ďalej bez SaS. Je to ich rozhodnutie, ale vyprosovať sa im nebudeme,“ uvádza Naď jasné stanovisko.

Čo teda bude ďalej? Aj na to má minister odpoveď: Odvoláme ich nominantov a vláda pôjde aj bez nich. Inú cestu nepripúšťajú. Ži­aľ."

Aktuálnu koaličnú krízu spustil protiinflačný balíček. Prezidentka Zuzana Čaputová ho nepodpísala a časť z balíčka vetovala. To sa podarilo poslancom prelomiť, koalícia – bez SaS, lebo jej poslanci balíček nepodporili – len s pomocou poslancov z extrémistickej ĽS NS.

V reakcii SaS vystúpila z koalície a v najbližších dňoch má doručiť premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) svoje podmienky. Patrí k nim odchod ministra financií a šéfa OĽaNO Igora Matoviča z vlády a uzavretie novej koaličnej zmluvy. Ak zvyšok koalície nepristúpi na tieto podmienky, štyria ministri zo SaS podajú k 1. septembru demisiu.

Jeden z možných scenárov ďalšieho vývoja ukazuje, že trojkoalícia by mohla vládnuť ďalej. A potvrdzujú to aj Naďove slová. Len taká vláda by nemala dostatočnú podporu v parlamente.