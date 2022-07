Bittó Cigániková: Zabávajte sa na mojich školách. Ale - Igor, aj ty za to môžeš!

Bittó Cigániková reaguje na status na facebookovom účte Utajený svedok. Už dlho sa špekuluje, kto sa skrýva za týmto pseudonymom. Medzi možnými autormi sa uvádzal dokonca minister obrany a člen predsedníctva OĽaNO Jaroslav Naď. Aj preto, lebo autor sa výrazne zastáva hnutia.

Niekedy dokonca uvádza informácie z vnútra hnutia, hoci v niektorých statusoch tvrdí, že sa nepozná osobne s predsedom Igorom Matovičom a videl ho len raz – keď bol deň otvorených dverí v parlamente. Poslanci, ale aj ministri z hnutia sa však často odvolávajú na informácie Utajeného svedka a často jeho statusy zdieľajú.

V ostatných statusoch si zobral „na paškál“ poslankyňu Janku Bittó Cigánikovú (SaS). „Tak sa zabávajte na tom, že som si vyštudovala dve vysoké školy,“ reaguje na obvinenia, že nemá dostatočné vzdelanie.

Čo si Bittó Cigániková kúpila?

Tentoraz sa zameral na Bittó Cigánikovú. V troch statusoch sa do nej pustil ako do agentky Penty, potom ju obvinil z infantilnosti a teraz verejne prepiera jej vzdelanie. Snaží sa tak nabúrať premisu, ktorú hlása SaS. A to, že je to strana odborníkov.

Bittó Cigániková prepadla v druhom ročníku osemročného gymnázia. Prestúpila na strednú odbornú školu drevársku. Utajený svedok podrypuje: „Alebo iba tam ju zobrali?“

Potom pokračovala na Katolíckej univerzite v Ružomberku. A tu Utajený svedok pripomína, že jej mama pracovalo na žilinskej župe „pod Jozefom Tarčákom (HZDS)“. Po troch semestroch zo školy odišla a po „menšej prestávke“ študovala na Fakulte verejnej správy VŠEMvs – Vysokej škole ekonómie a manažmentu v Petržalke. Utajený svedok tvrdí, že túto školu má Bittó Cigániková iba „rozoštudovanú“.

„Nepoznám nikoho, kto by si platil na súkromnej škole diaľkové štúdium a potom by ho vyhodili,“ dodáva ironicky s tým, že z poslednej kópie diplomovej práce „ostal už len popol“.

Potom sa poslankyňa pustila do štúdia na CEMI vzdelávacom inštitúte v Prahe. Ona sama často na sociálnych sieťach zverejňovala fotografie zo štúdia. Medzi nimi aj snímku z operačnej sály tesne pred zákrokom, ktorá vzbudila pohoršenie.

Na CEMI študovala manažment zdravotníctva. „Ide však samozrejme o ďalší zaplatený titul, kde náročnosť štúdia sa dá porovnať s horšou strednou školou,“ opäť ironizuje Utajený svedok.

„Takže k odbornej spôsobilosti pani poslankyne Cigánikovej asi len toľko, že čo sa dalo kúpiť, to si kúpila a na ostatné bola prikrátka. Mám teraz trochu obavy z tej strany odborníkov,“ dodáva Utajený svedok s tým, že poslankyni sa bude venovať aj v ďalších statusoch.