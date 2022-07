Exvyšetrovateľ Šátek: Do polície prišli ničomníci. Gašpara dotiahli Palko a Pčolinský

Výpoveď Bernarda Slobodníka na Špecializovanom trestnom súde otvára temnú stránku polície. Bývalý elitný vyšetrovateľ Jozef Šátek však hovorí: Je to ešte hlbšie.

Bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník, ktorý je sám obvinený vo viacerých kauzách, na súde, ktorý pojednáva objednávku vrážď novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a objednávky vrážd elitných prokurátorov, tvrdí, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, nitriansky podnikateľ Norbert Bödör ovládali políciu, „mali na to politické krytie“. Viac o tom bude hovoriť vo svojej kauze. Na súde v Pezinku Slobodník v prvom rade vypovedal o tom, ako sa Bödör a Gašpar snažili ovplyvňovať vyšetrovanie ekonomických káuz Mariana Kočnera, ale aj o tom, ako riadili políciu.

Bývalý šéf Úradu boja proti korupcii Jozef Šátek už dlhšie upozorňuje, že Bödör a Gašpar boli podľa polície na vrchole štruktúry, ale za nimi muselo byť aj politické krytie.

„Bol to exminister vnútra Vladimír Palko, ktorý spoločne so svojou pravou rukou (vtedajším vedúcim sekretariátu ministra) V. Pčolinským po mojom účelovom odvolaní z funkcie riaditeľa Úradu boja proti korupcii P PZ (Prezídium Policajného zboru – pozn. red.) ustanovil v roku 2005 do tejto funkcie Tibora Gašpara a týmto aktom ho uviedli medzi policajnú elitu,“ pripomína Šátek.

Hovorí, že výber Gašpara kritizoval, nemal podľa neho dostatočné odborné kvality – právnické vzdelanie, a ani prax na vyšetrovanie korupcie a zložitej hospodárskej kriminality – čo dovtedy nerobil, ba ani skúsenosti s riadením policajného útvaru s celoslovenskou pôsobnosťou.

„Palkovo ministerstvo reagovalo konštatovaním, že Tibor Gašpar je konečne policajtom, ktorý nemá služobné prepojenie s políciou pred novembrom 1989 a je úplne novým typom policajta,“ približuje reakciu vtedajšieho ministra.

Ďalej Šátek píše, že štačilo pár mesiacov, aby Gašpar útvar obsadil vlastnými ľuďmi.

„Nečudujem sa, po tom ako sa pod vedením Tibora Gašpara (ne)vyšetril prípad „Kovošrot“, že dostal absolútnu dôveru vtedajšieho ministra vnútra Kaliňáka a jeho „šéfa“ a stal sa policajným prezidentom. Opäť sa obklopil jemu bezvýhradne lojálnymi osobami (Hraško, Krajmer, Slobodník …) a preto sa aj do riadenia polície mohol vtesnať Norbert Bödör, veď fakt, že sa jedná o Nitranov, predsa veľa napovedá. Je mi úplne jasné, že práve títo dvaja si urobili z polície prostriedok na pomoc „postihnutým“ (trestne stíhaným či trestným stíhaním ohrozených) ale aj prostriedok vlastných finančných zdrojov,“ Šátek vysvetľuje, že Gašpar bol vhodnou persónou aj po výmene ministrov, keď si na čelo rezortu vnútra sadol Robert Kaliňák zo Smeru.

„Fakt, že sa do čela polície dostali osoby, ktoré sa spreneverili svojej služobnej prísahe, že policajná činnosť im bola len prostriedkom pre získanie uznania u nadriadených (i politikov) a osobného majetkového obohatenia preukazuje, že sa jednalo o ničomníkov – darebákov v službách štátu,“ hnevá sa Šátek.

Je presvedčený, že na ich očistu nestačí ani terajšia „otvorenosť“ a priznanie si svojich „(zlo)činov (či samovraždy)“, ale maximálne vysoké tresty. „Ich špinavé podriadenie sa zločineckému politického systému nemôže nič ospravedlniť, či už ‚láskou‘ k tomuto povolaniu či z existenčného ohrozenia, pretože mali tak ako ja, čo som urobil počas služby dvakrát, možnosť normálne povedať 'tak to nie, už stačí'a odísť z polície. Pretože tak urobili až po tom čo boli obvinení, ich svedectvá ich nezbavujú viny ale ani trestu, pravdaže ani celospoločenského opovrhnutia,“ dodáva Šátek s tým, že keď počúva výpovede bývalých funkcionárov polície, finančnej správy či spravodajskej služby, tak mu „žalúdok vypovedá službu“.