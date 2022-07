Bývalý policajný prezident Gašpar tvrdí, že štát obchoduje s výpoveďami kajúcnikov

Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar sa po prepustení z väzby zastrájal, že očistí svoje meno a možno vstúpi aj do politiky. Zrejme do strany Smer, keďže to vyhlásil počas jej tlačovej konferencie. Tentoraz sa jeho meno skloňovalo vo výpovedi jeho bývalého podriadeného Bernarda Slobodníka.

Obaja sú stíhaní v kauzách, ktoré sa týkajú korupcie a kupovania spravodlivosti. Slobodník na Špecializovanom trestnom súde vypovedal, ako Gašpar a nitriansky podnikateľ Norbert Bödör riadili políciu a dokonca aj ministerstvo vnútra. Mali – podľa neho – aj najvyššie politické krytie.

Slobodník patrí do trojice najznámejších slovenských spolupracujúcich svedkov, tzv. kajúcnikov. A práve na to poukazuje aj samotný Gašpar.

Tvrdí totiž, že sa „rozmohol nový druh podnikania, ktorý si ako jediný našiel štátnu podporu“. „Univerzálne svedectvo v trestných konaniach, za výhody od štátu proti komukoľvek, koho si Igorovi politicky angažovaní policajti a prokurátori vyberú,“ píše bývalý policajný prezident na sociálnej sieti.

Poukazuje tak na terajšieho ministra financií a lídra mandátovo najsilnejšieho vládneho hnutia OĽaNO Igora Matoviča. Vyčíta mu, že „blázon z Trnavy zničil za dva roky celé Slovensko, ľudia života, firmy krachujú, ceny rastú“. „Vlastnému národu táto vláda bláznov nepomáha, no iným rozdá aj to, čo ešte nemáme. Ľudia sa búria, preferencie sa prepadli na úroveň polotučného mlieka, a tak pacientovi Igorovi neostáva nič iné než robiť to čo mu ide najlepšie, klamať, podvádzať a bojovať s imaginárnym nepriateľom,“ mieni, že za jeho stíhaním je politická objednávka.

Ako to funguje? Podľa Gašpara, budúceho politika, takto:

Najskôr je potrebné páchaním rozsiahlej trestnej činnosti zarobiť. Následne previesť zárobok z trestnej činnosti na blízke alebo tretie osoby.

„Potom kontaktovať oddelenie podpory kajúcnikov na ÚŠP alebo NAKA. Tu je dôležité pripomenúť, že nepotrebujete vedieť nič, oni vás všetko naučia,“ popisuje Gašpar s poukazom na odposluchy, podľa ktorých polícia naozaj pracuje s kajúcnikmi a snaží sa ich usmerniť v ich výpovediach.

„No a už treba len svedčiť aspoň v 80 skutkoch podľa odporúčaní alebo návodu, ktorý pripraví niektorý z našich chlapcov z tímu Očistec,“ to už mieri aj na ďalších kajúcnikov, najmä bývalého šéfa kriminálny Finančného úradu Ľudovíta Makóa.

No a cena za takéto kajúcnictvo je podľa Gašpara aj v rámci Európskej únie výnimočná. „Budete kajúcnikom len akože. Nemusíte priznať všetku vašu trestnú činnosť. Nemusíte priznať celý príjem z vašej trestnej činnosti. A to najlepšie je, že aj z toho čo ste nakradli, vrátite len zlomok, a za pomoci skorumpovaných médií oklamete verejnosť, že ste vrátili všetko,“ tvrdí.

Za bonus považuje aj ďalšie nevyšetrovanie trestnej činnosti, ku ktorej sa kajúcnik „omylom priznal“. „Správate sa kolúzne a sú o tom dôkazy? Žiadny problém. Repa a Šúrek vedia byť hluchí aj slepí,“ podrypol Gašpar aj dvoch prokurátorov Špeciálnej prokuratúry.

A znova poznámka o Makóovi: „Štátne zákazky čakajú len na vás.“ Jeho firme sa darí obchodovať so štátom, hoci je sám obvinený.

„Neveríte? Možno vás presvedčí jeden už zverejnený citát znovu nájdeného Pinocchiovho brata Bernarda, z nahrávky rozhovoru medzi ním a policajtmi. Ide o obdobie kedy prišiel na ÚŠP s Lipšicom, s vopred pripravenými poznámkami, aj keď nemal mať vedomosť k čomu ide vypovedať: …tak v každom prípade mňa nebudú brať, môže byť, môže byť hocičo na mňa, a keby mi aj náhodou niekedy za niečo… Áno a keby aj, tak že by v priebehu konania tam nejaká dvestošestka (pozn. vznesenie obvinenia) prišla, tak prinajhoršom by to skončilo s podmienkou,“ dodáva Gašpar.