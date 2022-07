Otvorená debata za zatvorenými dverami. Heger sa so Sulíkom stretne v sobotu večer

V sobotu večer sa stretne premiér Eduard Heger (OĽaNO) s vicepremiérom, ministrom hospodárstva a lídrom už nekoaličnej strany SaS Richardom Sulíkom. "Bude to stretnutie iba nás dvoch," spresnil predseda vlády.

Do konca augusta je podľa neho dosť času. Také ultimátum totiž dala koalícii strana SaS. Ak sa do konca augusta nepodpíše nová koaličná zmluva a z vlády neodíde terajší minister financií Igor Matovič (OĽaNO), štyria ministri – vrátane Sulíka – podajú demisiu. „Skúsenosti z dvoch rokov ukazujú, že tie najväčšie veci sa rozhodujú v posledných dňoch a hodinách. Teraz je dôležité zobrať rokovanie za zatvorené dvere, kam to patrí,“ pokračoval Heger s tým, že nie je „fanúšikom“ posielania si odkazov cez sociálne siete. Očakáva, že rozhovor ich dvoch bude otvorený.

Potvrdil však, že téma odchodu Igora Matoviča z koalície, je v OĽaNO uzatvorená téma. Matovičovi ako ministrovi Heger dôveruje. „Rezort nestojí na jednom človeku. Silný aparát, to je sila aj rezortu financií,“ podčiarkol. Pritom odchod je za „princiapiálna požiadavka“ SaS na to, aby pokračovala v koalícii a vo vláde.

„Určite sme si tým žiadne dvere nezatvorili. Toto je pozičné vyjednávanie. Treba si uvedomiť celý kontext. Nedošlo k porušeniu koaličnej zmluvy. A taktiež nezavetoval protiinflačný balíček, dokonca sám povedal, že ho môžeme schváliť s hlasmi opozície. Dnes sa odvoláva na krok, ktorý mohol zavetovať. Preto je o to prekvapivejšie, že toto dáva za dôvod,“ povedal Heger po tlačovej konferencii, na ktorej ohlasoval zvyšovanie platov zamestnancov štátu a verejnej správy.

Podvečer si však neodpustil komentár na sociálnej sieti. „Pozvaním predsedu SaS Richarda Sulíka na osobné stretnutie plním záväzok pracovať na vyriešení koaličnej krízy s cieľom udržať túto vládu pohromade. Táto vláda má totiž reálne výsledky, reálne koná v prospech občanov, nekradne, nedupe po spravodlivosti, ale napráva krivdy,“ konštatuje premiér na úvod.

„Robím to napriek tomu, že nie som správnym adresátom požiadavky strany SaS na podpísanie novej koaličnej zmluvy,“ pokračuje s tým, že zmluvu podpísali predsedovia štyroch koaličných strán Igor Matovič, Boris Kollár, Richard Sulík a Veronika Remišová. „Oni sú tí, ktorí majú mandát rozhodovať aj o tom, či požiadavke SaS vyhovejú,“ upozorňuje Heger.

„Moje kompetencie ako predsedu vlády vyplývajú z Ústavy a chcem aj touto cestou ubezpečiť občanov, že ich budem naďalej využívať zodpovedne v prospech posilňovania súdržnosti vlády, plnenia vládneho programu, a nie naopak v prospech nestability a rozkladu,“ uzatvára s tým, že Sulík „prijal jeho pozvanie a majú spolu o čom hovoriť“.