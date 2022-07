Odborár Kuruc: Kto nevie dať pracovníkovi vyššiu minimálnu mzdu nech nepodniká

Hoci je to historicky prvýkrát, keď sa dohodli zástupcovia zamestnávateľov s odborármi na zvyšovaní minimálnej mzdy, ktorá sa dostane na úroveň 700 eur, zvýšenie mohlo a malo byť aj väčšie, myslí si podpredseda Energeticko-chemického odborového zväzu a zakladateľ občianskeho združenia Pracujúca chudoba Milan Kuruc. „Ak by minister Milan Krajniak a táto vláda pred dvomi rokmi nezmenili pravidlo automatického zvyšovania minimálnej mzdy, na budúci rok by platila ešte o takmer 30 eur vyššia,“ pripomína.