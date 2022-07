Matovič označil Čaputovú za klamárku: Hanbím sa za ňu. Metá ňou nenávisť

„Podala som návrh na Ústavný súd SR na preskúmanie súladu právnych predpisov a pozastavenie účinnosti,“ uviedla Čaputová, keď oznámila, že tzv. protiinflačný balíček, nazývaný aj rodinný, z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) skončí na Ústavnom súde. Tvrdí, že to nerobí preto, že je proti pomoci rodinám, ale preto, aby rodiny dostávali adresnú, včasnú a dostatočne účinnú pomoc.

Čítajte viac Matovič narazil, Čaputová jeho balíček posiela na Ústavný súd. Nebojíme sa ho, reaguje minister

Minister financií to však vidí inak. V statuse na sociálnej sieti uviedol, že prezidentkou nenávisť k nemu „metá natoľko“, že obetuje osud 2,5 milióna detí a rodičov. „Myslel som si, že to neurobí,“ napísal Matovič. Prezidentka Čaputová však ešte pred rozhodovaním parlamentu o prelomení jej veta v prípade tohto zákona oznámila, že ak ho poslanci znovu schvália, obráti sa na Ústavný súd.

„Dokrvi bojovať proti pomoci rodinám v takto ťažkej dobe môže len človek, pre ktorého sú rodiny len čísla … a ja sa hanbím, že máme takú prezidentku. Vážne by som chcel vidieť ten uprený pohľad pani prezidentky do očí slobodnej matky s dvoma školopovinnými deťmi, ktorej chce prezidentka doslova ukradnúť 3 121 € navyše ročne z rodinného rozpočtu. V podaní na ÚS tvrdí aj také skvosty, že som sa verejne priznal, že som chcel “zamedziť diskusii a umlčať kritikov a oponentov” Rodinného balíčka. Strašné. Klamať z prezidentského paláca rovno ÚS, to chce iný pocit bohorovnosti,“ napísal Matovič.

Matovič vyjadril nádej, že Ústavný súd rodiny podrží „napriek prevelikej protisnahe pani prezidentky“.