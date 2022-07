Politológ Lenč: Nepodceňoval by som Matovičovu prefíkanosť

Ako hodnotíte krok SaS? Rozhodli sa liberáli správne, keď pritlačili na pílu so svojím ultimátom na odchod Igora Matoviča?

Myslím si, že áno. Stále je síce možné, že svoj názor zmenia. Ale skôr si myslím, že to je pre SaS racionálny spôsob, ako odísť z vládnej koalície, ktorá je nefunkčná a ktorá do istej miery neškodí len Slovensku, ale aj demokracii ako takej. Navyše z pohľadu SaS škodí aj tejto strane a teda najmä s blížiacimi sa parlamentnými voľbami by to bolo azda horšie. Takže celkovo to vnímam ako racionálne rozhodnutie.

Sú teda uvedené dôvody SaS relevantné?

Dôvody týkajúce sa nefunkčnosti koalície a jej príčiny sú relevantné. Také sú aj dôvody, ktoré neboli prezentované v onom liste premiérovi. Teda, že v situácii, keď minister financií nie je ochotný riešiť problémy ministerstiev pod gesciou SaS a skôr im „robí naprieky“, tak je pochopiteľné, že títo ministri nechcú pokračovať vo svojich funkciách a že strana, ktorá ich nominovala, nechce zostávať v takejto koalícii. To sú relevantné dôvody.

Strana SaS poslala premiérovi Eduardovi Hegerovi otvorený list, ktorým písomne potvrdzuje svoje rozhodnutie vypovedať koaličnú zmluvu. Je takýto spôsob komunikácie bežný a vhodný? A vôbec, je to dôležitá súčasť celého konfliktu alebo skôr odvádzanie pozornosti?

Skôr je to odvádzanie pozornosti. Na druhej strane, ak by sme mali byť kritickí k strane SaS, tak zbytočne dáva druhej strane možnosť odvádzať pozornosť. Tými krokmi, ktoré robí, či už niektoré rozhovory pre médiá, alebo toto, podľa môjho názoru nepochopiteľné zverejnenie listu, obzvlášť keď dôvody už boli komunikované na tlačovej besede. Takže nevidím dôvod, prečo ešte písať list a prečo ho posielať cez utajenú skupinu a následne ani nie o hodinu ho zverejniť. To je niečo, čo dáva tej druhej strane protiargumenty a možnosť vytvárať zástupné témy v súvislosti s celým problémom. Teda neriešiť politickú krízu v koalícii, ale vyhadzovať na oči kto, koľkokrát a koho urazil na sociálnych sieťach alebo zneužil médiá na útoky voči partnerovi. Čo v podstate robia obe strane opakovane.

Prečo sa SaS opiera vo svojich požiadavkách o zmenu koaličnej zmluvy, ak je podľa nej problém v Matovičovi? Koaličná zmluva predsa neobsahuje mená jednotlivých ministrov.

Myslím si, že jeden z dôvodov je ten, že sú v rámci koalície nezodpovedané otázky spoločného fungovania. Týka sa to najmä fungovania a v podstate zániku poslaneckého klubu Za ľudí alebo teda Za ľudí ako relevantného člena koalície z hľadiska počtu poslancov, ktorí toto zoskupenie reprezentujú. Zmenili sa ministerstvá a pomery v rámci jednotlivých poslaneckých klubov. Takže to je určite dôvod na zmenu koaličnej zmluvy a viackrát sa o tom hovorilo aj predtým. Avšak dôvod, ktorý je z tohto hľadiska dôležitejší, je, že SaS sa snažila do problému involvovať aj ostatných členov koalície. To znamená, že ak by to bolo len o odchode Igora Matoviča, tak by sa to dalo vnímať ako osobný spor dvoch predsedov a možno by niekto potom povedal, a ono sa to aj objavuje, nech odstúpi jeden aj druhý minister. Ale ak je tam tá požiadavka na zmenu koaličnej zmluvy, tak si to žiada zapojenie aj ostatných členov vládnej koalície. Pretože ak hovoríme o zmene koaličnej zmluvy, tak s veľkou pravdepodobnosťou hovoríme aj o novom prerozdelení či už väčšieho, alebo menšieho počtu funkcií, ktoré sú najmä v rámci výkonnej aj zákonodarnej moci. Takže toto je pravdepodobne dôvod, pre ktorý SaS dala ako požiadavku zmenu koaličnej zmluvy. Chcela teda problém rozšíriť na všetky koaličné strany a nedržať ho len v rovine osobných konfliktov Sulík verzus Matovič, respektíve SaS verzus OĽaNO. Čo sa im však ďalšou komunikáciou nepodarilo, pretože ostatní partneri to aj naďalej takto vnímajú a aj mediálne sa to prezentuje ako konflikt týchto dvoch aktérov.

Nebola by v prípade odchodu SaS z koalície pokračujúca tichá podpora vlády nezrozumiteľná pre ich voličov?