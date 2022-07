Bittó Cigániková pripomína Matovičovi: Popieraš sám seba

„Posledné statusy Igora Matoviča perfektne ukazujú, v akom stave sa nachádza náš minister financií. Vraj sa hanbí za prezidentku,“ píše Bittó Cigániková.

Matovič sa rozhorčil, keď prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že protiinflačný balíček, ktorý by mal stáť do 1,3 miliardy eur, posiela na Ústavný súd SR.

Čítajte viac Politológ Lenč: Nepodceňoval by som Matovičovu prefíkanosť

Bol to práve tento balíček, ktorý dostal koalíciu do úzkych. Ani za šesť dní prešiel vládou aj parlamentom. Prezidentka ho nepodpísala, vetovala a vrátila poslancom s odkazom, nech do dopracujú. Časť koalície spolu s bývalými poslancami za ĽS NS však veto prelomila. Aj napriek hrozbe, že balíček poputuje na Ústavný súd.

Matovič prezidentke – samozrejme, na sociálnej sieti – vyčíta, že „ňou metá nenávisť voči nemu a v pohode obetuje osud 2,5 milióna detí a rodičov“. A „hanbí sa za takú prezidentku“.

Čítajte viac Matovič označil Čaputovú za klamárku: Hanbím sa za ňu, metá ňou nenávisť. SaS sa jej zastala

„Neustále útoky na SaS, prezidentku a kohokoľvek, kto s ním nesúhlasí, urážky a otvorené klamstvá. Už sa ani nesnaží klamať len o veciach, ktoré si nedokážu ľudia overiť. Opakovane otáča a popiera sám seba – ako v prípade jeho rodinného balíka, kde sa najprv hrdo chválil, že ‚bagroval‘, aby nebola možná debata a teraz hovorí, že to tak vôbec nebolo,“ pripomína Bittó Cigániková Matovičov status, v ktorom vysvetľoval, že balíček pretlačil „tak trochu bagrom“.

„Rozhodnutie SaS odísť z koalície, ak Igor Matovič ostane vo vláde, sa ukazuje ako čoraz správnejšie. Vládnutie takýmto štýlom ničí celú krajinu,“ hovorí členka SaS.

Čítajte viac Bittó Cigániková: Zabávajte sa na mojich školách. Ale - Igor, aj ty za to môžeš!

V sobotu večer sa má stretnúť šéf SaS Richard Sulík s premiérom Eduardom Hegerom z OĽaNO. Za zatvorenými dverami by mali viesť otvorenú debatu o tom, či a za akých podmienok sa liberáli vrátia do koalície. Čas na dohodu, pričom podmienkou SaS je nová koaličná zmluva a odchod Matoviča z vlády, je do konca augusta. V opačnom prípade Sulík spolu s ďalšími troma ministrami podajú demisiu.