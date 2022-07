Matovič núka aj zdravotníkom 500 eur. Valorizácia? To sa ešte uvidí

"Presadíme veľmi zaujímavú pomoc zdravotníkom ... lebo si to zaslúžia, lebo to tak chceme," sľubuje minister financií Igor Matovič (OĽaNO) na sociálnej sieti. Zdravotníci podľa neho tiež dostali ponuku na jednorazovú mimoriadnu pomoc 500 eur.

Tento týždeň ukončené kolektívne vyjednávania, ktoré znamenajú rast platov štátnych zamestnancov a vo verejnom záujme, sa netýkajú zdravotníkov. O ich valorizácii sa ešte stále rokuje.

„Zdravotníkom je plat automaticky každý rok valorizovaný presne o % nárastu priemerných platov v celom hospodárstve spred dvoch rokov. Príklad – zdravotníkom v tomto roku rástol automaticky plat o 3,8 %, lebo v roku 2020 na Slovensku narástli platy o 3,8 % (1 133€/1 092€),“ vysvetľuje Matovič s tým, že majú istú zákonnú valorizáciu svojich platov o 6,9 % od 1. 1. 23, keďže platy v slovenskom hospodárstve v roku 2021 narástli o 6,9 % (1 211€/1 133€).

„K tomu, aby sme boli fér, platí tá istá ponuka (na jednorázových mimoriadnych 500 € v septembri) ako voči vyššie spomenutým zamestnancom,“ podčiarkuje šéf rezortu financií. Tvrdí, že s týmito 500 eurami „sú na tom zdravotníci rovnako ako ostatní“.

„S výškou valorizácie od 1. 1. 23 sú približne rovnako ako všetci (okrem učiteľov, ktorí budú mať trochu viac) … a keďže sme aj ostatným zamestnancom vyšli v ústrety predsunutou valorizáciou už od 1.9.23, či vyššou valorizáciou pri učiteľoch … aj zdravotníkom chceme vyjsť v ústrety,“ pokračuje. Hneď však aj upozorňuje: „Odborári z LOZ aj od sestričiek majú svoje predstavy, my svoje predstavy a najmä možnosti rozpočtu. Strávili sme za posledné 2 mesiace spolu cca 10 hodín intenzívnych, férových a konštruktívnych rokovaní … a blížime sa do finále. Včera sme si vzájomne rozdali úlohy, kto má aké dáta ešte zohnať a dohodli sme si pokračovanie na 9. augusta.“

Podľa Rašiho treba využiť pandemickú rezervu vlády

Bývalý minister zdravotníctva, dnes člen parlamentného zdravotníckeho výboru Richard Raši (Hlas) však Matovičovi oponuje. „Kým v okolitých krajinách rástli zdravotníkom platy počas pandémie o desiatky percent, na Slovensku len o percentá, aj to nie vďaka Matovičovi a jeho vláde, ale vďaka platovému automatu, ktorý zdravotníkom nastavili predchádzajúce vlády,“ pripomína.

„Zdravotníkom nejde o Matovičovu 500 eurovú odmenu, ide im o to, aby mohli svoje povolenie vykonávať na Slovensku a zostať na Slovensku dôstojne žiť. Predstavte si, že ste sestra, ktorá v Bratislave zarobí so službami a nadčasmi 1 700 eur v hrubom. A v Karlových Varoch vám ponúknu dvojnásobok, nájomné bývanie k tomu a ešte aj náborový príspevok. Čo si vyberiete?“, spýtal sa Raši.

Podľa neho treba využiť pandemickú rezervu vlády a presunúť pol miliardy eur zdravotníkom. Vyčíta súčasnej vládnej garnitúre, že „opäť odkladajú kroky na udržanie zdravotníkov“. „A čo je najhoršie, za ich vlád zdravotníci odchádzajú v historicky najvyšších počtoch,“ poukázal Raši na vysoké počty odchádzajú zdravotníkov zo Slovenska.

Matovič však naopak tvrdí, že tak ako sa podarilo presadiť „očkovací bonus (240 miliónov eur), tzv. rodinný alebo protiinflačný balíček (1,2 miliardy eur), zmrazenie cien elektrickej energie pre domácnosti (2 miliardy eur), jednorazovú pomoc rodinám s deťmi a chudobným (133 miliónov eur), zvýšenie platov ‚štátnych‘ zamestnancov (900 miliónov eur ročne)“, tak sa postará aj o zdravotníkov.

„Tak presadíme aj veľmi zaujímavú pomoc zdravotníkom … lebo si to zaslúžia, lebo to tak chceme,“ vyhlasuje Matovič a poznámkou, že „idú postupne, rad radom“. No a nezabudol ani na „neverte bludom“ o rozvrátených verejných financiách. Médiá a skorumpovaní politici sa podľa neho „zasekli sa vo svojej nenávisti, pomste, zlobe a lynči“. „Vadím im, ich majiteľom a sponzorom v úzadí – lebo vedia, že so mnou sa biznisy robiť nedajú. Analyzujte a myslite vlastnou hlavou,“ je presvedčený bývalý premiér a aktuálne minister financií, šéf mandátovo najsilnejšieho koaličného hnutia OĽaNO Matovič.

Práve rozvrátené verejné financie boli jeden z dôvodov, prečo SaS vypovedala koaličnú zmluvu. Pre pokračovanie vo vláde žiada práve odchod Matoviča z kabinetu.