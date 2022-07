Fico: Naď je vlastizradca. Nakupuje predražené transportéry

„Považujeme za ekonomickú vlastizradu, ak sa takéto veci ako transportéry s históriou domácej výroby za každú cenu musia nakupovať zo zahraničia bez väčšej miery účasti slovenských firiem,“ vyhlásil Fico a pripomenul, že aj v minulosti trvali na mimoriadne vysokom podiele domácich firiem.

Ministerstvo obrany totižto schválilo, že od Fínov nakúpi až 500 vozidiel v odhadovanej hodnote 2,7 miliardy eur.Za ďalších 152 kusov pásových bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel chce rezort zaplatiť necelých 1,7 miliardy eur.

„Minister Naď sa rozhodol podporiť presne ten istý tender, ktorý v roku 2018 tvrdo kritizoval. Parametre vybratých vozidiel sú dnes, ale značne horšie,“ povedal predseda Smeru. „Tento nákup je od začiatku do konca netransparentný, nepripravený a pre Slovensko zjavne nevýhodný,“ vyhlásil Fico.

Naď: Oligarcha Smeru nevyhral

Urobil tak na tlačovej besede nazvanej Smerom „Kšefty vojenského štváčika Naďa“, ktorej účelom bolo podľa Fica poukázať na dvojaký meter pri riadení ministerstva ale pripomenul aj korupčné škandály, ktoré fínska spoločnosť Patria mala v Slovinsku, Chorvátsku a v Egypte.

Nevýhodnosť projektov ministerstva obrany im vraj nedáva iné možnosť, preto podali na generálnu prokuratúru trestné oznámenie. „Podávame trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v štádiu prípravy. Materiál je už spracovaný,“ oznámil Fico.

O reakciu sme požiadali aj ministerstvo obrany. Ešte skôr však zareagoval osobne samotný minister, ktorý predstaviteľom Smeru nechal odkaz na sociálnej sieti.

„Pre dvoch mafiánov a účtovníka Fantozziho mám iba jeden odkaz: – neotravujte, tu sme pri (po dva a pol rokoch náročnej práce) zaslúženej dovolenke,“ odkázal Jaroslav Naď a dodal: „PS: Takto to vyzerá, keď oligarcha v pozadí Smeru nakáže riešiť tému, pretože s horším vozidlom nevyhral, ale obsahovo nie je o čom…“

Naď opakovane klamal

Predseda Smeru ministra Naďa nazval klamárom. „Opakovane verejnosť klamal, že Slovensko protivzdušný raketový systém S-300 nikdy nedaruje Ukrajine. Keď na to prišlo, povedal že klamal zámerne. Preto nemáme pochybnosť, že klamal aj v súvislosti s nákupom osemkoliek,“ tvrdí Fico, podľa ktorého v súčasnosti vláda nakupuje rovnaké transportéry ako vláda pod vedením Smeru, ale sú o 10 percent drahšie, teda o pol milióna eur za jeden kus vozidla. V

Slovensko v prvej fáze projektu, ktorý 30. marca schválila vláda, nakúpi od Fínska 76 bojových obrnených vozidiel 8×8. Cena za celú zákazku vrátane logistickej podpory a munície bude 447 miliónov eur. Súčasťou kontraktu je aj uzatvorenie opcie na dodávky vozidiel v ďalších fázach projektu. Dokopy tak má ministerstvo od Fínov nakúpiť až 500 vozidiel v odhadovanej hodnote 2,7 miliardy eur.

Navyše spolu s nimi už vláda rozhodla aj o nákupe 152 kusov pásových bojových obrnených vozidiel, za ktoré zaplatí Švédskemu kráľovstvu 1,7 miliardy eur. Do dodávok pre oba typy techniky sa zapojí aj minimálne desiatka slovenských zbrojárenských firiem. Prvé osemkolesové transportéry by mali prísť z Fínska už do ôsmich mesiacov od podpisu zmlúv. To minister Naď avizoval do konca septembra.

Pod dozorom štátnej firmy

Do procesu výroby majú byť výrazne zapojené slovenské spoločnosti. Celkovo má byť na Slovensku preinvestovaných 40 percent hodnoty kontraktu. „Nepoznám na Slovensku lepší projekt so zapojením obranného priemyslu, ako aj s pozitívnym dosahom na zamestnanosť a štátny rozpočet,“ vyhlásil minister obrany Jaroslav Naď na začiatku mája, po stretnutí so zástupcami spoločností slovenského obranného priemyslu v priestoroch spoločnosti Konštrukta Defence v Dubnici nad Váhom.

Participovať na výrobe bude okrem štátnej Konštrukty aj spoločnosť CSM Industry z Tisovca, ktorá bude zodpovedná za podvozok vozidla, informačné a komunikačné technológie dodá Aliter Technologies z Bratislavy a pancier vozidla vyrobí Winfa z Trnavy. Palebnú vežu dodá spoločnosť EVPÚ z Dubnice nad Váhom, kanón bude vyrábať štátna firma z Dubnice ZŤS Špeciál, VRM dodá simulátory a muníciu bude dodávať pološtátna spoločnosť ZVS Holding tiež z Dubnice.

Žiadame domácu výrobu

Napriek spochybňovaniu výberu osemkolesových transportérov pre slovenské ozbrojené sily Fico spochybnil výber ministerstva aj z pohľadu spôsobu ich výroby. „Namiesto toho, aby sme využili domácu kapacitu, keď sme to vedeli v Československu robiť, namiesto toho Naď oznámil, že najvýhodnejšie je nakúpiť fínske transportéry Patria,“ tvrdí Fico.

Spochybnil aj ďalšie časti analýzy ministerstva obrany, ktorá bola podľa Smeru celá podvodná a jej účelom bolo obhájiť vopred vybranú ponuku od Fínov. Uvádzané čísla boli podľa predstaviteľov Smeru klamlivé, zavádzajúce a účelové. „V Chorvátsku sú ročné náklady údržby 40 až 50 tisíc eur a naša vláda tvrdí, že len 7 až 14 tisíc eur,“ poznamenal predseda Smeru.

Predseda Smeru ale tento projekt spochybňuje nielen z pohľadu zapojenia domáceho priemyslu, ale napokon aj z pohľadu účelnosti.

„Vláda sa nezodpovedne zbavuje zbrojnej techniky, predovšetkým tým, že posielame na Ukrajinu obrovské množstvo zbrojnej techniky zadarmo. Vrcholom všetkého je systém S-300. Týmto vláda výrazne znižuje obranyschopnosť Slovenska a vytvára si tým argumenty pre miliardové akvizície v čase, keď by sme peniaze potrebovali na podporu životnej úrovne,“ zdôraznil Fico.

V súčasnej zmenenej bezpečnostnej situácii je podľa Fica sporné, či Slovensko potrebuje práve takýto typ armádnej techniky. „Krajina na svoju obranu potrebuje systémy protivzdušnej obrany, radary a drony,“ pripomenul Fico najúčinnejšie a najefektívnejšie typy zbraní brániacej sa Ukrajiny. „Podľa toho, čo dnes ministerstvo nakupuje, by sme ho mohli nazvať ministerstvo národného útoku,“ doplnil ho exminister vnútra Robert Kaliňák.

V čase 30. výročia Deklarácie zvrchovanosti Slovenskej republiky podľa Fica Slovensko suverénnosť výrazne stráca. „Pokiaľ ide o vývoj Slovenskej štátnosti, ideme zle,“ dodal Fico.