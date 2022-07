Odvolanie Matoviča? To je naša červená čiara, tvrdí Šipoš

Tí dvaja za zatvorenými dverami niekoľko hodín debatovali o tom, ako ďalej v koalícii a vo vláde. „Zatiaľ informáciu o novej koaličnej zmluve nemám,“ povedal Šipoš v diskusnej relácii TA3.

Predsedníčka poslaneckého klubu a členka predsedníctva SaS Anna Zemanová potvrdila, že sa Heger so Sulíkom stretli. „Naďalej platí stanovisko SaS, že sme pripravení podpísať novú koaličnú zmluvu,“ dodala bez upresnenia konečného záveru stretnutia.

Podľa Zemanovej si politici v sobotu večer veľa vecí „vysvetlili, vydiskutovali“ a diskusie podľa nej „budú trvať celé leto“.

Heger so Sulíkom teda zatiaľ ku konečnému záveru nedošli. Platí podmienka SaS, aby sa uzatvorila nová koaličná zmluva a aby z vlády odišiel vicepremiér, minister financií a šéf OĽaNO Igor Matovič.

„Nie je to také jednoduché, ako to postavila SaS. Povedali sme ešte pred zasadnutím Republikovej rady SaS, že s takouto podmienku alebo ultimátom u nás nepochodia,“ povedal Šipoš. OĽaNO ešte pred 6. júlom, keď zasadla rozšírená Republiková rada SaS, vyhlásila, že nebude súhlasiť s odchodom Matoviča z kabinetu. Napriek tomu sulíkovci odsúhlasili túto podmienku. Ak sa do konca augusta nepodarí dohodnúť, štyria ministri za SaS podajú k 1. septembru demisiu.

„Pamätáme si krízu z minulého roka. Vtedy, aby sme ukľudnili situáciu, sme súhlasili, aby Matovič a Krajčí išli dole. Ale nevidíme dôvod, aby sme ustupovali šesťpercentnej strane,“ pokračoval Šipoš. Poukázal tak na marec minulého roka, keď sa koalícia takmer rozpadla, lebo vláda nedokázala zvládnuť pandémiu. Výsledkom bola rekonštrukcia – odišiel minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) a Matovič sa stal z premiéra ministrom financií. Naopak, dovtedajší šéf štátnej kasy Heger začal viesť kabinet. „Pred rokom sme urobili gesto, ale nedá sa donekonečna ustupovať vyhrážkam a ultimátam. Pre nás je odchod Igora Matoviča červená čiara,“ zdôraznil Šipoš.

Zemanová argumentuje, že problém nie je Hegerova vláda ako celok. „Problém vo vláde je Igor Matovič. On rozoštváva spoločnosť,“ dodala. Na to jej Šipoš oponoval, že to nie je pravda. „Matovič nie je problém. Strany Sme rodina a Za ľudí nevypovedali koaličnú zmluvu, urobila to SaS,“ podčiarkol. Ak by prišla požiadavka na odstúpenie Sulíka, strana SaS sa ňou bude zapodievať. Zemanová je však presvedčená, že práve Sulík je „jeden z najlepších ministrov“.

Naopak, zvyšku koalície adresovala slová, že ak sa nedohodnú, budú si musieť tri zvyšné vládne strany „zvážiť, s kým chcú vládnuť“. „Keby sme odišli z vlády, máme 20 členov. Je to na nich, či im stojíme za to,“ povedala.

Šipoš zopakoval, že aj OĽaNO chce, aby dovládla štvorkoalícia. „Nikdy sme nešli do personálnych nominácií iných strán. Toto si má robiť každá strana a potom sa v ďalších voľbách zodpovedať svojim voličom,“ odkázal SaS. Pripustil však, že v klube sú poslanci, ktorí dávajú prednosť menšinovej vláde a odchodu SaS z koalície.