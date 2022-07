Prieskum: Pellegrini valcuje. S kým by zostavil vládu?

Hlas Petra Pellegriniho by získal 20 percent, SaS Richarda Sulíka, ktorá odišla z koalície a jednou nohou je preč aj z vlády, by dostala 14,7 percenta hlasov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ. Prieskum sa uskutočnil od 7. do 14. júla, zachytil teda aj vystúpenie sulíkovcov z vládnej koalície.

Na SaS sa doťahuje Smer Roberta Fica s 14,6 percentami.

Ďalšie strany sú pod hranicou desiatich percent. Mimoparlamentné Progresívne Slovensko, ktoré vedie europoslanec Michal Šimečka, by dostalo 9,8 percenta. OĽaNO Igora Matoviča, ktoré je v súčasnosti mandátovo najsilnejším parlamentným subjektom, zasa 9,2 percenta.

Nasleduje mimoparlamentné KDH s 7,2 percentami, koaličné Sme rodina so 6 a Republika s 5,4 percenta. Podľa 95-percentného intervalu spoľahlivosti by sa do Národnej rady mohla vrátiť aj SNS. Hlas by jej dalo 4,1 percenta voličov, podľa intervalu spoľahlivosti by za priaznivých okolností mohlo získať až 5,6 percenta hlasov.

No hlboko pod päťpercentnou hranicou, ktorú musí strana získať, aby sa vôbec dostala do zákonodarného zboru, zostala koaličná strana Za ľudí. Subjektu Veroniky Remišovej by dalo hlas len 2,2 percenta voličov.

V praxi by to znamenalo, že Hlas by vyhral voľby a do parlamentu nominoval 35 poslancov. SaS 26, Smer 25. Klub progresívcov by mal 17 členov, OĽaNO 16. KDH by malo silu 12 poslancov, Sme rodina 10 a Republika 9 zákonodarcov.

Ak by sa Hlas a Smer spojili, mali by spolu 60 poslancov. Čo je na väčšinu v parlamente málo. Ak by sa spojili so SaS, ich koalícia by disponovala 86 hlasmi.

Ak by chceli Hlas a Smer zostať pri trojkoalícii a aspoň prostej väčšine, museli by sa spojiť buď s PS alebo OĽaNO. To sú však veľmi špekulatívne koalície.

Ani spojenie Hlas a SaS – čo by znamenalo silu 61 poslancov, potrebovali by ešte minimálne tretieho do partie. S progresívcami by dosiahli prostú väčšinu 77 hlasov.

Teoreticky by Pellegrini, ktorý neskrýva premiérske ambície, mohol pribrať k SaS aj Sme rodina, ale potrebovali by to partie aj štvrtého, lebo toto zoskupenie by malo iba 71 hlasov.