Očkovanie starších ako 50 rokov sa začne čoskoro. Nové vakcíny prídu až v septembri

V septembri by mali byť schválené upravené vakcíny na nové varianty koronavírusu. Vyhlásila to výkonná riaditeľka Európskej liekovej agentúry (EMA) Emer Cooke.

„Výbor pre humánne lieky agentúry aktuálne posudzuje údaje pre dve upravené vakcíny,“ uviedla. Hoci účinnosť aktuálne používaných vakcín je v dôsledku vývoja vírusu nižšia, naďalej podľa nej platí, že poskytujú dobrú ochranu pred hospitalizáciou a úmrtím.

Nové vakcíny by mali postupne začať prichádzať aj na Slovensko. Následne by sa mala opäť spustiť očkovacia kampaň. Sústrediť by sa mala najmä na starších ľudí.

„V septembri očakávame dodávku prvých 100-tisíc týchto dávok od výrobcu Moderna, postupne budú prichádzať aj ďalšie objemy dávok od spoločnosti Pfizer. Obe spoločnosti v tomto kontexte požiadali EMA o registráciu týchto adaptovaných vakcín na ochorenie covid,“ priblížili z ministerstva zdravotníctva. V súčasnosti však podľa EMA neexistujú žiadne jasné dôkazy, ktoré by podporovali podávanie druhej posilňujúcej dávky osobám mladším ako 60 rokov, alebo tým, ktorí nie sú vystavení vyššiemu riziku závažného priebehu ochorenia.

Na Slovensku by sa mala podľa rezortu zdravotníctva čoskoro uvoľniť štvrtá dávka očkovania proti covidu pre ľudí nad 50 rokov. Budú mať na ňu nárok tí, ktorí prekonali covid pred aspoň tromi mesiacmi alebo im od poslednej posilňujúcej dávky uplynuli aspoň štyri mesiace. Očkuje sa zatiaľ vakcínou na pôvodný variant.

Nové vakcíny prídu v septembri

Prvým, kto odporučil podať druhú posilňovaciu dávku vakcíny proti koronavírusu osobám nad 60 rokov a ľuďom, ktorí patria do niektorej z rizikových skupín, bola Európska komisia. Môže za to prudký nárast nových prípadov a vysoká nákazlivosť nových subvariantov vírusu.`

Kým v máji pribudlo v Európe denne okolo 150-tisíc nových prípadov, začiatkom júla to bolo už vyše 600-tisíc. Dôvodom je vysoká nákazlivosť subvariantov BA.4 a BA.5 omikron variantu koronavírusu. No na Slovensku sa zatiaľ masívne očkovanie štvrtou dávkou nespomína. „Pri očkovaní sa postupuje podľa schválenej očkovacej schémy, počas leta je zámerom pokračovať v očkovaní prvoočkovancov a doočkovaniach základných očkovacích schém,“ spresnil rezort s tým, že pokračujú „v príprave stratégie očkovania proti covid na sezónu jeseň – zima“. Podotkli však, že Slovensko sa v očkovacích odporúčaniach bude riadiť rozhodnutiami Európskej liekovej agentúry.

Ďalšia posilňovacia dávka

U susedov v Česku sa však tento týždeň znova rozbieha hromadné očkovanie štvrtou, posilňovacou, dávkou vakcíny proti covidu.

Minister zdravotníctva Vlastimil Válek vyzval na očkovanie najmä osoby staršie ako 60 rokov a ľudí z rizikových skupín. Zdôraznil však, že očkovanie je úplne dobrovoľné. Dávku môžu ľudia dostať v očkovacích centrách a niektorých nemocniciach a neskôr u všeobecných lekárov. K dispozícii bude vakcína spoločností Pfizer alebo Moderna no registračný systém by mal byť spustený až v auguste a minister očakáva, že sa na jeseň dajú preočkovať dva až tri milióny ľudí.

„Viaceré krajiny očkujú štvrtou dávkou vakcíny proti ochoreniu covid seniorov vo veku nad 60, prípadne 55 rokov. Tento trend vnímame a čoskoro budeme verejnosť informovať o možnostiach očkovania druhou booster dávkou v Slovenskej republike,“ spresnilo slovenské ministerstvo zdravotníctva.

Ministerstvo pripomenulo, že v súčasnosti sa na Slovensku štvrtou dávkou môžu očkovať imunokompromitovaní pacienti bez ohľadu na ich vek. Národné centrum zdravotníckych informácií spustilo na Slovensku v marci registráciu na očkovanie štvrtou dávkou pre ľudí so zníženou imunitou. „Očkovanie posilňovacou dávkou proti ochoreniu covid je odporúčané každému imunokompromi­tovanému pacientovi. Po podaní troch dávok, ktoré tvoria u týchto osôb so zníženou imunitou základnú očkovaciu schému, im môže byť aplikovaný tzv. booster. Ide v poradí o štvrtú dávku vakcíny. O tejto možnosti by sa mali pacienti vopred poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom,“ informovala hovorkyňa centra Alžbeta Sivá.

Covid nikam neodišiel

Za ostatných päť dní sa proti covidu dalo zaočkovať 51 ľudí. Naopak, nových prípadov ochorenia covid pribúda. Za posledných päť dní pribudlo 3 380 nových prípadov potvrdených PCR testami. Ide o dvojnásobok prípadov oproti minulému týždňu, no Úrad verejného zdravotníctva dodáva, že skutočné počty môžu byť ešte vyššie. Dôvodom je aj znížená dostupnosť testovania, pretože ak by mal niekto záujem o test zadarmo, musí mu výmenný lístok vystaviť lekár.

Infektológ Peter Sabaka pripomína, že na nastavenie liečby covidu nie je potrebný PCR test. Na ten by mali ísť skôr starší a zraniteľnejší, aby im lekár mohol prednostne predpísať monoklonálne protilátky. Rezort zdravotníctva zdôrazňuje, že izolácia po pozitívnom teste na ochorenie covid trvá päť dní, potrebné je kontaktovať úzke kontakty.

Upozorňujú, že po doručení pozitívneho výsledku je podľa ministerstva zdravotníctva potrebné nastúpiť do domácej izolácie a informovať o výsledku testu všetky úzke kontakty. „S ktorými sa osoba stretla dva dni pred odberom, ak nemala príznaky, alebo s ktorými sa stretla dva dni pred objavením prvých príznakov,“ spresnil rezort.

Po ukončení izolácie musia všetci nad šesť rokov nosiť päť dní respirátor na verejnosti. „Ak sa počas piateho dňa izolácie vyskytujú príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť, o ukončení izolácie rozhodne ošetrujúci lekár,“ priblížilo ministerstvo.

V prípade kontaktu s pozitívne testovanou osobou môže o izolácii rozhodnúť lekár, inak povinná nie je. Po jej ukončení osoba zároveň nemusí nosiť na verejnosti respirátor. „Ak počas karantény nemá osoba príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť, jej karanténa sa končí na piaty deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. V prípade, že osoba, ktorá bola v úzkom kontakte s pozitívnou osobou, má aj na piaty deň príznaky, o ukončení karantény rozhodne lekár,“ doplnilo ministerstvo.

V prípade, že sa objavia symptómy akéhokoľvek ochorenia horných dýchacích ciest s príznakmi nádchy, kašľa, bolesti hrdla s teplotou odporúča hlavný hygienik Ján Mikas ostať doma, ochorenie vyležať a neroznášať infekciu. Taktiež odporúča urobiť si samotest. „V prípade ťažšieho stavu je potrebné kontaktovať svojho lekára, ktorý môže indikovať potrebu PCR testovania,“ doplnilo ministerstvo. Zároveň rezort stále radí dať sa proti ochoreniu zaočkovať, zvýšiť opatrnosť pri cestovaní či dodržiavať odstup, pripomína aj potrebu umývania rúk. „Dodržujme povinnosť respirátora u lekára, v nemocniciach, lekárňach a sociálnych zariadeniach,“ dodal rezort.

Testovanie a očkovanie vlani stálo 144 miliónov eur

Zdravotné poisťovne minulý rok zaplatili za očkovanie proti ochoreniu covid vyše 49 miliónov eur. Vyplýva to zo správy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia.

No len za diagnostiku ochorenia covid, teda antigénové a PCR testovanie, uhradili zdravotné poisťovne viac ako 95,8 milióna eur. Zaplatili takmer 2,4 milióna PCR testov a viac ako 383-tisíc antigénových testov.

Po vypuknutí pandémie koronavírusu zaviedli zdravotné poisťovne nové kódy výkonov – cielené vyšetrenie pacienta s respiračným syndrómom pri pandémii covid a vyšetrenie pacienta s potvrdeným ochorením covid. „Počas roku 2021 uhradili zdravotné poisťovne za tieto výkony sumu 625-tisíc eur,“ ozrejmil ÚDZS.