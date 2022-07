Harabinov rekreačný dom sa vraj sám zbúral

Televízia Markíza informovala o tom, ako v katastri Dunajskej Lužnej zmizol rekreačný dom, ktorý patril ex-šéfovi najvyššieho súdu Harabinovi.

Ten si vraj zákon vyložil po svojom, pričom povolenie na odstránenie stavby podľa svojich slov nepotreboval.

„Nemá búracie povolenie a do dnešného dňa ani oň nepožiadal. Nemá ani stavebné povolenie,“ uviedol Štefan Jurčík, starosta Dunajskej Lužnej. Búracie povolenie však podľa Štefana Harabina potrebné nebolo, lebo dom sa zbúral sám.

„Plánovať búranie môžete vtedy, keď chcete búrať, ale keď niečo spadne, tak vy to neviete naplánovať, kedy to spadne. A vtedy nemôžete plánovať búranie. Tak ako nemôžete vedieť, či bude korona v decembri,“ povedal Harabin.

Úrady to vidia inak. „Vo všetkej úcte, nikdy sa nestane, že stavba sa zrúti do poslednej tehličky. Buď stavebný úrad vydá nariadenie alebo vydá stavebné povolenie, takže bez nejakého papiera to možné nie je,“ uviedol Jozef Štora z OZ Podpora správy.

Majiteľ však podľa reportáže ponúka ďalší argument. Hoci dal stavbu sám kolaudovať, po jej zrútení zistil, že sa roky rekreoval v úplne inom type domu.