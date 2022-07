Fico a Imrecze pili víno a fajčili cigary. Prečítajte si, čo polícia skúma na Úrade vlády

Vyšetrovací úkon na Úrade vlády by sa mal týkať daňovej kauzy vtedajšieho prezidentka Andreja Kisku. Podľa obvinenia mal ešte v lete 2017 vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar požiadať podnikateľa Norberta Bödöra a vtedajšieho riaditeľa Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovíta Makóa o pomoc pri zbieraní informácií týkajúcich sa podozrení voči Kiskovi. Ten bol neskôr aj obžalovaný z daňového podvodu pri financovaní svojej prezidentskej kampane.

Svoj prvý rešerš odovzdal Makó ešte v nitrianskom hoteli Bödörovcov Zlatý Kľúčik, pričom časť z nich Bödör odovzdal známemu človeku podsvetia Tomášovi Rajeckému s cieľom ich zverejnenia. Potom mali podľa Makóa nasledovať dve stretnutia na Úrade vlády, na ktorých sa zúčastnil aj vtedajší riaditeľ Finančnej správy František Imrecze.

Čítajte viac U Hegera je rušno: Na Úrade vlády sú príslušníci NAKA

„V nadväznosti na tieto udalosti inicioval v presne nezistený deň na jeseň roku 2017 obvinený Robert Kaliňák stretnutie na Úrade vlády SR, na ktoré zavolal Františka Imreczeho s tým, aby prišiel k „šéfovi“, čím myslel obvineného Roberta Fica, a zobral so sebou aj „Laja“, čím myslel Makóa. Na tomto stretnutí Fico, za účasti Kaliňáka, nad rámec svojich oprávnení požadoval od Makóa a Imreczeho ďalšie informácie o daňových deliktoch spoločnosti KTAG a vtedy činného prezidenta Andreja Kisku o dodávateľoch spoločnosti KTAG, o predmete zdaniteľných plnení. Obdobné otázky kládol aj obvinený Kaliňák, pričom tieto informácie poskytoval najmä Makó,“ opisuje uznesenie o vznesení obvinenia Ficovi a Kaliňákovi.

VIDEO: K akcii NAKA sa priplietol aj Alojz Hlina – náhodou. Bol vonku so psíkom.

„Následne krátko po tomto stretnutí sa uskutočnilo druhé stretnutie na Úrade vlády SR, ktoré inicioval opäť obvinený Kaliňák a na ktorom sa zúčastnili okrem neho aj obvinený Fico, Tibor Gašpar, Norbert Bödör a František Imrecze, na ktorom si dohadovali ďalšie kroky smerom k diskreditácii Andreja Kisku na základe už získaných údajov daňového tajomstva,“ pokračuje uznesenie.

Takýto opis udalostí vychádza najmä z výpovede najobľúbenejšieho svedka polície Makóa. „Na Úrade vlády išli do kancelárie premiéra, kde ich čakal Robert Fico a Robert Kaliňák. Fico privítal aj jeho, akoby boli dlhoroční známi, ponúkol im alkohol a cigarety. On odmietol, keďže nefajčí a nepije. V miestnosti sa nachádzali len on, František Imrecze, Fico a Kaliňák, neskôr aj čašník, ktorý ich obsluhoval, pričom tento sa v miestnosti nachádzal vyslovene len počas ich obsluhy. Vtedy bol osobne s Ficom prvý raz. Táto kancelária má tvar L. V kratšej časti tohto L bol stôl asi pre 8 osôb podlhovastého tvaru. Vyzeralo to ako malá zasadačka, kde na jednej strane sedel Fico s Kaliňákom a na druhú stranu si sadol on s Imreczem. On sedel oproti Kaliňákovi. Fico a Imrecze pili víno a fajčili cigary. Imrecze položil na stôl spis, v ktorom sa nachádzala kompletná agenda úkonov Finančnej správy voči spol. KTAG,“ opisoval Makó vyšetrovateľom.

„Fico začal s nimi hneď hovoriť žoviálnym spôsobom, ako keby to už niekedy preberali. O Kiskovi, jeho firme, o tom, čo malo byť v jeho spise, či to má reálny základ, keďže podľa neho ide o daňového podvodníka, a že takíto ľudia sa stávajú prezidentom republiky. Ako je to pre neho typické aj na tlačových konferenciách. On toto stretnutie vnímal tak, že malo ísť o odborné potvrdenie skutočností, o ktorých už Fico jasne vedel,“ tvrdí Makó.

Po stretnutí s Františkom Imreczem odišli na jeho aute, kde rozoberali celú túto situáciu, ktorú vyhodnotili tak, že Fico chce urobiť nejaký úderný krok voči Kiskovi. Takto opísané skutočnosti potvrdil aj Imrecze, ktorý však vo svojej výpovedi opakovane uvádza, že si presne nespomína a že sa mu tieto udalosti zlievajú.

VIDEO: NAKA na Úrade vlády