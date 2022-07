U Budaja hľadajú nových riaditeľov národných parkov, ponúkajú plat 2 300 eur

Ministerstvo požaduje štvorročnú odbornú prax v oblasti ochrany prírody alebo lesníctva. Uchádzač by mal vedieť o postavení, činnosti a úlohách TANAP-u. Podmienkou je aj riadiaca prax aspoň jeden rok.

Záujemcovia o pozíciu riaditeľa musia odovzdať koncepciu rozvoja a riadenia Správy TANAP-u. Mala by mať najviac päť strán.

„Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžu uchádzači podať do 10. augusta,“ uviedlo ministerstvo životného prostredia. Výberové konanie by sa malo uskutočniť v septembri.

Rezort hľadá riaditeľov aj do Správy Pieninského národného parku, Národného parku Veľká Fatra, Slovenský raj, Slovenský kras, Národného parku Poloniny, Muránska planina, Malá Fatra a Správy Národného parku Nízke Tatry.

Národné parky prešli nedávno reformou. Zabezpečila sa tak jednotná správa štátnych pozemkov na ich území. Zriadenie deviatich správ národných parkov ako samostatných organizácií ochrany prírody sa udialo k 31. marcu.