Česi idú slovenskou cestou. Nakúpime transportéry za miliardy spoločne?

Česká vláda začína po neúspešnom tendri na pásové bojové vozidlá pechoty rokovať so Švédskym kráľovstvom. Len na konci mája sa pre rovnaký transportér - CV90, rozhodlo aj Slovensko.

České ministerstvo obrany sa odvoláva práve na Slovensko. Hodláme s nimi rokovanie koordinovať, čo môže priniesť značné úspory, uvádzajú. Toto rozhodnutie privítal aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

„Vláda dnes rozhodla o zrušení tendra na nákup pásových bojových vozidiel pechoty a poverila ministerku obrany Janu Černochovú, aby začala rokovanie so švédskou vládou o obstaraní vozidiel CV90,“ informovalo ministerstvo obrany Českej republiky na sociálnej sieti. Získať by ich chceli až 210. Slovensko pritom kupuje 152 vozidiel.

VIDEO: CV90 – nové transportéry pre slovenskú armádu.

Nové transportéry majú nahradiť vozidlá ešte z čias Československa. Čerstvo zrušený tender ale nabral už niekoľkoročné oneskorenie. Zrušila ho už aj predchádzajúca vláda, podľa ktorej ponuky nespĺňali požiadavky českej armády.

Záujem pritom prejavili takmer totožní armádni hráči v tomto segmente. Pôvodne boli štyria, nemecké konzorcium s vozidlom Puma ale z tendra odstúpilo ešte pred podaním svojej ponuky. Vo finále tak o obrovský kontrakt súťažili švédsky BAE Systems s vozidlom CV90, španielska spoločnosť GDELS s transportérom ASCOD a nemecký Rheinmetall s vozidlom Lynx.

Napokon sa Česko bez súťaže rozhodlo pre rovnakého dodávateľa ako Slovensko. „Ide o zavedenú a bojom preverenú platformu s veľkým potenciálom ďalšej modernizácie. CV90 navyše funguje v rade európskych armád a rozhodli sa preň aj naši najbližší susedia, s ktorými hodláme rokovanie koordinovať, čo môže priniesť značné úspory,“ vysvetlil český rezort obrany.

Spoločná objednávka?

S rozhodnutím českej vlády vyjadrilo spokojnosť aj slovenské ministerstvo obrany pod vedením Jaroslava Naďa. „V prvom rade to vnímame ako podčiarknutie správnosti výberu vozidla a odbornosti viac ako 60-členného tímu, ktorý vyhodnocoval ponuky jednotlivých krajín. Na druhej strane to ukazuje, že vyplakávanie niektorých opozičných politikov nebolo opäť raz ničím iným, iba trápnym divadlom pre voličov bez akéhokoľvek odborného zázemia. Bol to správny výber, transparentný proces a dobré rozhodnutie pre Slovensko a našich vojakov,“ uviedla hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.

Očakávajú, že toto rozhodnutie bude v prípade realizácie výhodné aj pre Slovensko. „Spoločnosti zo slovenského obranného priemyslu, ktoré komunikujú s dodávateľom vozidiel, majú garantované zapojenie do slovenskej dodávky, ale viaceré môžu uspieť tiež v rámci českej dodávky, preto je to veľmi dobrá správa aj pre slovenský obranný priemysel,“ vysvetlila hovorkyňa, ktorá priznala, že s českou ministerkou Černochovou prebieha v tejto oblasti intenzívna komunikácia. „Navyše, úplne logicky, viac objednaných vozidiel môže smerovať k cenovo výhodnejšej akvizícii pre obe naše krajiny,“ uzavrela.

Tender na obstaranie nových pásových obrnených transportérov oznámilo slovenské ministerstvo obrany ešte vlani na jeseň. Niekoľko mesiacov prebiehalo vyhodnocovanie zaslaných ponúk od výrobcov a napokon uspeli Švédi, ktorí podľa ministerstva obrany predložili najvýhodnejšiu ponuku. Tá navyše obstála najlepšie vo všetkých hodnotených kategóriách.

Najlepší Švédi

„Zhrnutím všetkých dostupných podkladov sa švédska ponuka s vozidlami CV9030 a CV9035 od výrobcu BAE Hägglunds AB javí ako ponuka, ktorá v najväčšej miere spĺňa požiadavky ozbrojených síl na pásové bojové obrnené vozidlo. Vozidlo spĺňa všetky požadované technické parametre vrátane tých, ktoré boli stanovené ako kľúčové/prioritné z hľadiska použitia pre potreby Ozbrojených síl,“ uviedlo slovenské ministerstvo obrany v štúdii uskutočniteľnosti.

Podobne ako Česi aj slovenské ozbrojené sily ocenili odskúšanosť tohto vozidla. „Výhodou týchto vozidiel je aj fakt, že väčšina súčasných užívateľov a zároveň členov klubu CV90 neustále zlepšuje a vyvíja nové technologické riešenia subsystémov,“ vysvetlilo svoj výber ministerstvo.

Transportérov CV90 už bolo vyrobených viac ako 1¤300. Okrem Švédska ich používa aj Nórsko, Fínsko, Švajčiarsko, Dánsko, Holandsko a Estónsko. Tri z týchto krajín so svojimi transportérmi roky pôsobili aj v Afganistane či africkej Libérii.

Za 152 kusov pásových bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel (PBOV a POV) chce slovenská vláda zaplatiť necelých 1,7 miliardy eur. Spolu so 76 kusmi fínskych osemkolesových transportérov Patria AMVXP v hodnote 447 miliónov eur majú pásové obrnené vozidlá tvoriť základ pozemných síl.