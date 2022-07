Ak je v práci extrémne teplo, môžete byť doma s plným platom. Čo všetko vám musí zamestnávateľ zabezpečiť?

Zamestnávatelia by podľa zákona mali kvôli týmto horúcim dňom urobiť viacero opatrení. Ak pracovníkovi nedokážu zabezpečiť primeranú teplotu, či podmienky na prácu, je to prekážka na ich strane a pracovník by mal dostať plne hradené voľno. Na čo všetko má teda zamestnanec počas týchto horúčav zo zákona právo?