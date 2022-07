Tiso, Varín a Lenka Ticháková: Od začiatku som jediná proti všetkým

Sama o sebe hovorí, že medzi kolegami vo varínskom zastupiteľstve je čiernou ovcou. Obecná poslankyňa Lenka Ticháková dlhodobo tvrdí, že názov Ulice Dr. Jozefa Tisu je hanbou. Ak by v plánovanom miestnom referende bola väčšina ľudí proti zmene tohto pomenovania, zostala by zhrozená. Sťahovať sa však neplánuje.

Za vyhovenie protestu prokurátora, podľa ktorého je názov Tisovej ulice v rozpore so zákonom, ste spomedzi varínskych poslancov hlasovali len vy. Ako to vnímate?

Je mi ľúto, že kolegovia sa opäť zachovali alibisticky. Pozrela som si dve právne analýzy vypracované pre obec. Po ich prečítaní som nadobudla pocit, že je to zase o tom, ako hľadať dôvod, prečo to neurobiť. Čiže nepremenovať tú ulicu a nevyhovieť protestu prokurátora.

Radili ste sa o tom s niekým?

Preberala som to so svojou advokátkou. Povedala, že nimi uvedené dôvody nie sú také, ktoré by zavážili, aby sme sa s tým protestom nestotožnili.

Čím vlastne tí právnici argumentovali?

Tvrdili, že keď sa zruší dotknuté všeobecne záväzné nariadenie (VZN), alebo tá sporná časť, Tisova ulica aj tak zostane, na základe uznesenia z roku 1993, v platnosti. Lenže VZN je nad uznesením a od roku 2011 zákon o obciach ukladá rozhodovať o názvoch ulíc len touto formou (VZN). Neviem či právnici, ktorí to vypracovali, tomu úplne rozumejú.

Zdá sa, že každý v tom vidí to, čo chce.

Už viackrát som sa vyjadrila, že ak chce niekto úprimne niečo zmeniť, hľadá spôsoby, ako to urobiť. Naopak ten, kto nechce, prichádza s dôvodmi, prečo to nejde. Žiaľ, presne tak sa chovajú moji kolegovia. No a v tomto duchu boli vypracované aj tie analýzy. Pritom aj ten názov by sme mali dať do správneho gramatického tvaru, keďže je chybný (Ulica Dr. Jozefa Tisu, pozn. red.). Jazykovedný ústav by tiež určite potvrdil, že je to v rozpore so zákonom.

Čo by v takom prípade mohlo nasledovať?

Skôr by sme si uškodili. Tým, že by sme ako zastupiteľstvo hlasovali za správny tvar názvu, mohli by sme byť už trestne stíhaní za prejav sympatií k fašistickej ideológii. Veď od roku 2020 platí novelizovaný zákon, ktorý zakazuje pomenovávať ulice po takýchto predstaviteľoch. Pán prokurátor však jasne napísal, že tento názov bol v rozpore aj do prijatia spomínanej novely.

Prečo podľa vás varínski poslanci tak „tvrdohlavo“ odmietajú zmenu toho názvu?

Mám na to tri verzie. Nechcú si priznať chybu a to, že nejaká Ticháková, ktorá je v zastupiteľstve od začiatku jediná proti všetkým, by mala mať pravdu. Druhá vec je, že sa im zrejme takáto ideológia páči a sú prívržencami súčasných extrémistických strán. Alebo neovládajú históriu a neberú na zreteľ ani odborníkov, ktorí sa tomu venujú celý svoj profesionálny ži­vot.

Môžu v tom byť aj sympatie voči osobnosti Jozefa Tisa?

Myslím, že áno, ale nebudem nikoho z kolegov menovať.

Ako sú naladení bežní Varínčania? Sú za zmenu názvu tej ulice?

Niektorí mi vyjadrili podporu, ale boja sa dať to otvorene najavo. Aby mali pokoj, radšej sú ticho. Skrátka nemajú odvahu povedať to nahlas. Ja sa im ale nečudujem. Mnohí mi vraveli, že to, čo je voči mne vyvíjané, by oni psychicky nezvládli. Chápem ich, lebo človek na to musí mať asi aj povahu, aby si to tak nepripúšťal.

Zaregistrovali ste voči sebe nejaké nenávistné prejavy?

Ani nie. Vyjadrenia o tom, že keď sa mi nepáči, nech sa odsťahujem, alebo obrátim vchodové dvere do druhej ulice, tak neberiem. Vrcholom ale bolo, keď som uverejnila stanoviská odborníkov v obecných novinách – jedna osoba mi povedala, že som Varínčanom pokazila Vianoce. Určite by som ale nedefinovala našu obec tak, ako mi hovoril jeden právnik – že Varín je klérofašistické hniezdo. Stále verím, že tá väčšina, aj keď je mlčiaca, si uvedomuje potrebnosť zmeny toho názvu. V jesenných voľbách sa ukáže, aká sme obec.

Vy sa chystáte kandidovať do zastupiteľstva?

Nie, chcem si oddýchnuť.

Vedenie obce plánuje referendum, v ktorom by o názve spornej ulice mali rozhodnúť obyvatelia. Čo si o tom myslíte?

V tej právnej analýze mali spomenuté vyhlásenie referenda s otázkou: „Ste za premenovanie Ulice Dr. Jozefa Tisu?“ Takáto otázka je ale podľa mňa protizákonná. Na druhej strane som veľmi zvedavá, ako by to dopadlo. Ukázalo by sa, či sme naozaj klérofašistic­ká obec.

Predtým ste sa vyjadrili, že by ste to tak nedefinovali.

Ako veriaca však vidím, že existujú ľudia, ktorí pravidelne chodia do kostola a veľmi ma prekvapili obhajobou Tisa. Som z toho smutná.

Viete si predstaviť, že referendum by bolo platné a väčšina by sa vyjadrila proti zmene názvu?

Účasť v komunálnych voľbách býva dosť nízka, ale rada by som vedela, s akými ľuďmi tu žijem. Keby som videla, že väčšine to neprekáža, viac by som sa vo Varíne neangažovala. Zostala by som zhrozená, ale sťahovať sa nechystám.

Čo sa teraz bude diať?

Som zvedavá na odôvodnenie, prečo poslanci odmietli vyhovieť protestu prokurátora. Starosta vypracuje, teda skôr právnik, vyjadrenie k tomu. V rámci zákonnej lehoty deväťdesiat dní má na to čas do 6. septembra. Rada si ho prečítam aj ja. Zaujímavo však reagoval expert na fašizmus Jakub Drábik. Dovolím si ho citovať: „Poslanci sa zrejme rozhodli na základe chybných informácií a z toho vyplývajúcich nesprávnych dojmov. Nechce sa mi veriť, že by boli natoľko zákerní, prípadne hlúpi, že by si priali mať ulicu vo svojej obci pomenovanú po vojnovom zločincovi.“ eš

Netlačte na nás, hovorí varínsky poslanec

Osem z deviatich varínskych poslancov nezahlasovalo na mimoriadnom rokovaní obecného zastupiteľstva za vyhovenie protestu generálnej prokuratúry, podľa ktorej je názov Ulice Dr. Jozefa Tisu v rozpore so zákonom. Za „zdvihla ruku“ iba Lenka Ticháková, ktorá dlhodobo poukazuje na tento problém. Ostatní sa zdržali. Zákonnosťou sporného názvu by sa mal zaoberať správny súd.

„Prípadné podanie žaloby bude ešte predmetom zvažovania na základe podkladov, ktoré pošlú zo spomínaného rokovania obecného zastupiteľstva,“ reagovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky Jana Tökölyová.

Starosta Varína Michal Cvacho sa pre Pravdu vyjadril, že zastupiteľstvo sa jednoznačne uznieslo na zvolaní referenda. „Neviem, aké tam chcú dať poslanci otázky, lebo ešte nič k tomu nepovedali. Predpokladám, že sa budú pýtať, ako sa má tá ulica volať po novom a či sa má meniť. Popritom prokurátor povedal, že musí počkať do uplynutia deväťdesiat dňovej lehoty a potom sa obráti na súd,“ potvrdil Cvacho. Poslanci sú podľa neho radi, že to pôjde touto cestou.

„Ak súd rozhodne, že názov nie je v súlade so zákonom, jednoducho sa zmení. Takže rozhodne súd, alebo ľudia v referende,“ podotkol. Vzápätí ozrejmil, že ak súd povie, že je to v rozpore, miestne hlasovanie by bolo zbytočné. „Keďže súdy rozhodujú pomalšie, prvé bude skôr referendum,“ mieni. Doplnil, že konať by sa mohlo s jesennými komunálnymi voľbami.

Prečo nie je vôľa zmeniť sporný názov bez „ťahaníc“, sme sa pýtali aj poslancov. Odpovedal nám iba jeden z nich – Jozef Ďugel. Paradoxne, práve on v ten deň na rokovaní chýbal, lebo bol v práci. „Na jedno každý zabúda – kto uhradí občanom bývajúcim na tejto ulici zmenu všetkých dokladov? Firmám to isté,“ podotkol.

Zároveň nám odporučil urobiť si anketu. „Dom po dome, nech vám ľudia povedia svoj názor. Ja ako poslanec som volený občanmi a zastupujem ich na zastupiteľstve. Keď oni nesúhlasia, nespravím nič,“ tvrdí. „Či občania už nemajú právo vyjadriť sa? To bolo za totality, teraz je tu demokracia. Tak láskavo nehádžte na nás poslancov vinu a netlačte na nás,“ uzavrel. eš