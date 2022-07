V horúcom aute sa orgány dieťaťa varia za živa. S jeho vyslobodením neváhajte ani minútu, radí lekárka

Ak ako okoloidúci spozorujeme opustené dieťa v aute, treba zavolať políciu. Ohrozenie zdravia a života dieťaťa nás oprávňuje aj rozbiť okno auta, teda nečakať na pomoc policajtov. Ak by však dieťa nebolo v bezprostrednom ohrození života, mohli by sme mať problém so zákonom, vysvetľuje trestný právnik Tomáš Strémy. Pediatrička Marta Špániková však napriek tomu radí neváhať s vyslobodením dieťaťa z auta.

Ďalšie podcasty Pravdy