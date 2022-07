Kollár: Nikto nechce byť odvislý na šnúrke od kotlebovcov

V stredu hovoril s lídrom hnutia Sme rodina a predsedom parlamentu Borisom Kollárom. „Na rokovaní u pána premiéra som bol hodinu pred zasadnutím vlády. Preberali sme hlavne túto tému (konflikt v koalícii – pozn. red.). Potom som bol účastný na zasadnutí vlády a nemal som pocit, že by bol nejaký enormný rozbroj medzi SaS a OĽaNO. Zatiaľ vláda funguje,“ zhrnul Kollár.

SaS 6. júla vypovedala koaličnú zmluvu a dala jasnú podmienku svojho zotrvania vo vláde. Nová zmluva a odchod ministra financií a šéfa mandátovo najsilnejšieho hnutia OĽaNO Igora Matoviča. Inak štyria ministri podajú k 1. septembru demisiu.

Heger sa už stretol so svojím vicepremiérom, ministrom hospodárstva a šéfom SaS Richardom Sulíkom. Hovorili niekoľko hodín, a zatiaľ bez jasného výsledku. Predseda vlády však pripomenul, že koaličnú krízu musia riešiť lídri strán – čo on nie je, prisľúbil však, že bude rokovať vo všetkým stranami.

„Je to na tých dvoch pánoch, pánovi Matovičovi a pánovi Sulíkovi, či rozbijú túto vládu, alebo nerozbijú,“ tvrdí Kollár. Myslí si, že do vypršania ultimáta môže SaS v rámci otvorenia koaličnej zmluvy žiadať v podstate čokoľvek. V tejto chvíli je totiž SaS druhou najsilnejšou stranou koalície. Kollár však ohlásil, že do jeho klubu pribudnú traja poslanci, čím by sa jeho hnutie v rámci koalície výrazne posilnilo.

„Koalícia nie je manželstvo z lásky, ale z rozumu. Títo páni sa musia rozhodnúť, či vládu povalia a pôjdeme do predčasných volieb, alebo ustúpia a budú rokovať a nájdu nejaký kompromis,“ vyhlásil Kollár s tým, že obom radí „rokovať a robiť kompromisy“.

Kollár už viackrát avizol, že je proti otváraniu koaličnej zmluvy. Hovorí však, že je tiež ochotný ustúpiť. „Zmluvu máme dobrú, tam nie je problém. Problém je v personálnych otázkach, tak načo meniť koaličnú zmluvu. Ale keby to malo zachrániť túto vládu, tak nebudeme robiť problém,“ podotýka s tým, že by tak urobil v mene „dovládnutia tejto vlády“.

OĽaNO trvá na tom, že podrží Matoviča vo vláde. Podľa šéfa poslaneckého klubu Michala Šipoša je to pre obyčajných „červená čiara“, za ktorú sa neustupuje. Na druhej strane však SaS trvá na Matovičovom odchode z vlády.

„Obaja by mali urobiť kompromis,“ myslí si Kollár. „Mal som takú múdrosť, ktorá sa tiahla celým mojím podnikateľským životom. Keď dvaja robia obchod, tak musia byť obaja rovnako spokojní alebo rovnako naštvaní. V politike by to malo byť to isté. Nemôžeme chcieť od jedného, aby ustúpil, a ten druhý sa bude len chechtať. Prosto obidvaja by mali z niečoho ustúpiť. Nehovorím, že by sa mali obidvaja stiahnuť,“ mieni.

Tvrdí však, že odchod Matoviča z vlády „musí pripustiť alebo nepripustiť OĽaNO“.

Ak by naozaj k 1. septembru odišli štyria ministri z Hegerovej vlády, trojkoalícia bude mať silu 69 poslancov v parlamente. Spoliehať sa bude musieť na nezaradených, pričom už viackrát jej poslanci hlasovali aj s extrémistickou ĽS NS.

„Nemyslím si, že by bolo dobré spoliehať sa na podporu kotlebovcov. Ak SaS naplní ten krok a odvolá svojich štyroch ministrov, pre mňa bude dôležité, ako sa nám podarí spriechodniť Národnú radu, aby vedela prijímať vládne návrhy zákonov. Ak to budeme vedieť, tak si myslím, že pôjdeme ďalej. Ale určite si nemyslím, že by niekto, či už v OĽaNO, alebo u nás, chcel byť odvislý na šnúrke od kotlebovcov,“ dodal Kollár.