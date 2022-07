Čaputová: Spoločnosti, ktoré najlepšie pracujú so svojou rozmanitosťou, najlepšie odolávajú krízam

Spoločnosti, ktoré najlepšie pracujú so svojou rozmanitosťou sú tie, ktoré najlepšie odolávajú krízam. Aj keď to možno nevieme, všetci poznáme gejov, lesby alebo transrodových ľudí. Ich život sa odlišuje od predstáv, z ktorých majú niektorí obavy. Dôležité je hľadať si k sebe cestu, viesť dialóg bez invektív a nájsť spôsob, ako môžeme na Slovensku spolu žiť. Pripomenula to prezidentka SR Zuzana Čaputová na sociálnej sieti.