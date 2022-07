Bratislava bola opäť dúhová. PRIDE podporilo v uliciach niekoľko tisíc ľudí

Zo státisícov občanov robíme ľudí druhej kategórie a odopierame im rešpekt a ľudské práva, tvrdí predseda strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka. V uznaní párov rovnakého pohlavia, ochrane detí z dúhových rodín a v zabezpečení dôstojnej tranzície podľa jeho názoru nepochopiteľne prehrávame. Uviedol to počas bratislavského Dúhového Pride-u, na ktorom sa zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí.

„Štyridsať percent LGBTI ľudí za posledný rok zažilo pre svoju identitu obťažovanie, mnohí aj fyzické násilie. Iba 26 percent z nich sa ku svojej identite hlási otvorene. Toto pretrvávajúce dusno už vyhnalo zo Slovenska tisíce ľudí. Ďalší nad odchodom uvažujú. To je strata, ktorú si nemôžeme dovoliť. Nemusí to tak ale byť večne. Ako podpredseda Európskeho parlamentu vidím, že sa to dá inak. Aj v kresťanských krajinách, aj v našom kultúrnom priestore," uviedol Šimečka s tým, že ako príklad spomenul prípad Rakúsko. Ku katolíckej cirkvi sa tam hlási viac ľudí, ako na Slovensku. Napriek tomu tam platia spoločné adopcie či manželstvá pre všetkých. Podľa jeho slov nás všetkých spája túžba po rovnosti, rešpekte, po možnosti otvorene si prejaviť lásku a záväzok, byť sami sebou.

Na Dúhovom Pride sa zúčastnila aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (klub SaS), ktorá spomenula, že Slovensko je voči komunite LGBTI+ nespravodlivé. Prisľúbila však, že urobí, čo je v jej silách, aby sa pristúpilo k zmenám, ktoré život ľudí danej komunity uľahčia. „Som ministerka spravodlivosti. Voči týmto ľuďom sa správame nespravodlivo, takže kto iný mal prísť a vystúpiť? Ja si myslím, že je to prirodzené. A povedala som to, čo každý, kto si ctí ľudské práva, veľmi dobre vie, že máme obrovský dlh voči komunite LGBTI. Je to menšina, ktorú väčšina musí v plnosti uznať a dať jej všetky práva, ktoré jej patria, a to sa, bohužiaľ, nestalo," informoval o stanovisku ministerky Peter Bubla z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti.