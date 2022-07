Súmrak: Fico tvrdí, že ho 'expresne' obžalujú. NAKA ho vraj sleduje aj na dovolenke

Fico vo videu na sociálnej sieti tvrdí, že vyšetrovateľ v kauze Súmrak, chystá „expresné podanie obžaloby“.

VIDEO: Šéf Smeru Robert Fico hovorí o nezákonnostiach pri vyšetrovaní Súmraku.

V rámci tejto akcie je Fico ako bývalý premiér obvinený spolu s bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom a nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom zo zosnovania zločineckej skupiny, ktorej cieľom bolo udržať Smer pri moci. Okrem toho Fico a Kaliňák sa mali dopustiť aj porušenia daňového tajomstva, keď nezákonne získavali a na tlačových konferenciách hovorili o daňových deliktoch Igora Matoviča a bývalého prezidenta Andreja Kisku. Kiska je v tomto prípade už obžalovaný.

„Vyšetrovateľ práskol do koní. Napriek tomu, že zďaleka neboli vykonané všetky naplánované dôkazy, napriek tomu, že vo vyšetrovacom spise chýbajú dôležité dokumenty, alebo niektoré pred nami zatajuje, na pokyn Lipšica (špeciálny prokurátor – pozn. red.) ide ukončiť vyšetrovanie a podať návrh – expresne rýchlo – na obžalobu. Lipšic ho do týchto totálnych nezákonností tlačí len a len preto, lebo sa bojí pádu vlády a politickej popravy jeho veliteľa, jeho pána, Matoviča (minister financií a predseda vládneho hnutia OĽaNO – pozn. red.,“ vyhlasuje Fico.

Len minulý týždeň sa pritom priamo v priestoroch Úradu vlády SR konala rekonštrukcia, na ktorej boli prítomní aj bývalý šéf kriminálny Finančnej správy Ľudovít Makó a bývalý prezident Finančnej správy František Imrecze. Obaja totiž tvrdia, že na objednávku Fica s Kaliňákom hľadali usvedčujúce dôkazy proti vtedajšiemu opozičnému politiku Matovičovi a prezidentovi Kiskovi.

Fico okrem iného hovorí, že ho polícia sleduje aj na dovolenke v zahraničí. „Možno by mi mohol vysvetliť (vyšetrovateľ – pozn. red.), prečo ma aj v zahraničí otravuje pár policajtov z NAKA (Národná kriminálna agentúra – pozn. red.) , ktorí sú tak nenapádní ako čierni agenti CIA v ruskej tajnej službe,“ povedal bývalý trojnásobný premiér.

Tvrdí, že vyšetrovateľ telefonicky „otravuje cudzích ľudí, ktorí nemajú s týmto politickým procesom nič spoločné“. „Zadáva im nezmyselné úlohy. Už len čakám, že ich obviní, ak nesplnia jeho predstavy. Typický gestapácky postoj,“ trocha tajomne vysvetľuje Fico.

Fico už dlhšie tvrdí, že súčasná vládna garnitúra sa snaží zničiť opozíciu a „politické procesy sa stali bežnou súčasťou vládnej politiky“.

„Policajti NAKA a Lipšicovi prokurátori otvorene porušujú zákony. Musia, lebo im to prikazujú blázni vo vláde a oni sú im zaviazaní. Musia preto, lebo vykonštruované politické procesy ako je ten proti mne, či Robertovi Kaliňákovi, alebo Tiborovi Gašparovi, Marekovi Parovi a ďalších, nemôžu byť zákonné,“ pokračuje vo videu.

„Je trápne pripomínať, že celé trestné konanie do podania obžaloby musí byť zákonné. Nemôže byť fašistickou svojvôľou policajtov a prokurátorov. Na to má dohliadať generálny prokurátor. A tam, kde je to nevyhnutné, musí zrušiť každé jedno nezákonné rozhodnutie policajta alebo prokurátora. Problém je, že Lipšic si robí zo Žilinku (generálny prokurátor Maroš Žilinka – pozn. red.) srandu. Napríklad tak, že až do podania obžaloby nohsledi Lipšica na Úrade špeciálnej prokuratúry nerozhodnú o sťažnosti proti vzneseniu obvinenia. Čo v praxi znamená, že obvinený sa nemôže obrátiť na generálneho prokurátora a generálny prokurátor nemôže po podaní obžaloby zasiahnuť do prípravného konania. Preto sa policajti NAKA a prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry bez váhania dopúšťajú v prípravnom konaní množstva nezákonností, vedia totiž, ako generálneho prokurátora vyfaulovať z hry,“ objasňuje ďalej Fico. Okrem toho, že spochybňuje proces vyšetrovania, prokuratúru a nezávislosť súdov, spochybňuje aj samotného vyšetrovateľa. Fico tvrdí, že „má na starosti likvidáciu jeho osoby, Roberta Kaliňáka a ďalších“. Kladie rečnícku otázku, či je vyšetrovateľ nadštandardne honorovaný, lebo „susedia sa čudujú, ako sa mu v ostatnom období ekonomicky darí“.

Nakoniec vyšetrovateľovi, dozorujúcemu prokurátorovi a špeciálnemu prokurátorovi adresuje tieto slová: „Môže vás byť aj tisíc takých lotrov ako ste vy. V prípade nás obvinených však máte ľudí, ktorí budú pre vás ťažším orieškom ako ste si mohli predstavovať v tých najhorších snoch.“

Poslanci Národnej rady nevydali Fica na väzobné stíhanie. Kaliňák vo väzbe strávil 23 dní. V prípade Gašpara a Bödöra ani vyšetrovateľ, ani prokurátor o väzobné stíhanie nežiadal.