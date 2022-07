Kollár pripustil predčasné voľby. Sulíkovi by padlo vhod odísť, myslí si Pellegrini

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) pripustil, že ak nebude mať v septembri vláda 76 hlasov v parlamente, zvolá zástupcov všetkých parlamentných strán a výsledkom môžu byť aj predčasné voľby. Úradnícku vládu odmieta. Rovnako by nesúhlasil s menšinovou vládou závislou od hlasov ĽSNS. Nezaradený poslanec a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini považuje predčasné voľby za najférovejšie riešenie. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

„Pre mňa je smerodajné, čo sa stane v parlamente. Pokiaľ vláda bude mať v parlamente viacej ako 76 poslancov, môže pokračovať ďalej,“ povedal Kollár. Je zvedavý, či bude strana SaS po odchode vládu podporovať. V prípade straty väčšiny vidí ako riešenie predčasné voľby. Problémom úradníckej vlády podľa neho je, že nebola nikým volená. Ako však dodal, robí maximum na udržanie vládnej koalície. Od hlasov ĽSNS by nechcel byť závislý, možnosti však vidí v „konzervatívnych silách“ medzi nezaradenými poslancami.

Kollár tiež potvrdil, že predloží do Národnej rady SR návrh zmeny Ústavy SR, do ktorej chcú zakotviť možnosť predčasne ukončiť volebné obdobie.

Dodal, že by bol ochotný otvoriť koaličnú zmluvu, pokiaľ by to bolo potrebné pre vyriešenie vládnej krízy.

Ako predseda parlamentu apeluje na to, aby vládni partneri Igor Matovič (OĽaNO) s Richardom Sulíkom (SaS) kompromis urobili, potom je ochotný urobiť kompromis aj on. „Ja som presvedčený, že tá koaličná zmluva je dobrá. Tu problém s koaličnou zmluvou nie je," povedal. Ak by to však bolo potrebné, koaličnú zmluvu by však bol ochotný otvoriť. Primárny problém je však medzi Sulíkom a Igorom Matovičom. „Oni problém vyeskalovali a oni by ho mali ukončiť," dodal Kollár.

Pellegrini: Sulíkovi by možno padlo vhod vládnu koalíciu opustiť

Sulíkovi by zrejme padlo vhod vládnu koalíciu opustiť, myslí si predseda strany Hlas – SD Peter Pellegrini. Dôvodom majú byť podľa jeho slov problémy, s ktorými bude Slovensko pravdepodobne zápasiť.

„Richard Sulík vidí, čo sa valí na Slovensko a možno mu aj dobre padne ujsť z tejto vládnej koalície. Na jeseň, ak naozaj nebude energie, ak budú extrémne drahé budúci rok, ak nebude čím kŕmiť naše zvieratá, možno Sulíkovi logicky z toho vyšlo, že bude lepšie, že už súčasťou koalície nebude a nebude súčasťou toho marazmu," uviedol Pellegrini. Jediným normálnym riešením vládnej krízy sú podľa jeho slov predčasné voľby.

Pellegrini zároveň očakáva, že sa koalícia udrží. „Oni niečo vyšpekulujú,“ poznamenal. Podotkol, že vládna koalícia má vždy v najťažších časoch krízu. Matovič by mal podľa neho odísť, ak mu nejde len o vlastnú stoličku. Premiér Eduard Heger (OĽANO) by podľa neho mohol pri riešení krízy konať ráznejšie. Ak by SaS prešla do opozície, určite treba vyskúšať, ako by sa zachovala pri odvolávaní Matoviča v parlamente, do­dal.

Zdravotníci budú mať na platoch pridané, avizuje Kollár

„Zdravotníci dostanú pridané, nemusia sa báť," povedal Kollár s tým, že k hromadným výpovediam lekárov a zdravotníckych pracovníkov nedôjde. Kedy by k tomu mohlo dôjsť Kollár neprezradil, necháva to na ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) alebo premiéra Hegera.

Podľa Pellegriniho je potrebné primárne riešiť tých, ktorí ešte v zdravotníctve zostali.