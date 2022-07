Naď: Pellegrini v rámci obrany riešil len zlodejiny, patrí za mreže

VIDEO: Minister obrany Jaroslav Naď posiela Petra Pellegriniho za mreže.

„Peter Pellegrini by mal byť absolútne ticho, keď sa hovorí o predražených nákupoch v rezorte obrany za vlády Smeru, či jednofarebnej, alebo predtým s HZDS a SNS alebo Mostom, sa tu diali také zlodejiny, že keď príde spravodlivosť na konci dňa, tak ľudia ako Peter Pellegrini sa už viac nebudú pozerať do krabíc so státisícami eur, ktoré dostávali podľa vyjadrení rôznych svedkov, ale budú sa pozerať spoza mreží," uviedol Jaroslav Naď.

VIDEO: Pellegrini o ministrovi obrany Naďovi: Tento pán si tam robí kšefty. (Celú reláciu televízie ta3 V politike nájdete TU.)

Podľa ministra je absurdné, aby ho práve Peter Pellegrini kritizoval pre korupciu. „To, že Peter Pellegrini obviňuje mňa z nejakých korupčných aktivít mi príde absurdné, pretože, keď tu niekto realizoval celé roky korupčné aktivity, tak to boli vlády Smeru. Takže nech Peter Pellegrini ostane ticho, nech chodí na dúhové pochody, myslím, že som ho tam nevidel, asi tam mal byť a nech sa sústredí na veci, ktoré sú mu blízke. Obrana to určite nie je. Keď s obranou niečo riešili, tak to boli len veci, ktoré sa týkali rôznych zlodejín, ktoré tu realizovali," dodal Naď.

Vláda SR na konci júna schválila obstaranie 152 kusov pásových obrnených vozidiel CV90 MkIV s 35 mm kanónom prostredníctvom medzivládneho kontraktu so Švédskym kráľovstvom. Tieto vozidlá postupne nahradia až polstoročnú dosluhujúcu techniku Pozemných síl Ozbrojených síl (OS) SR. Spolu s kolesovými bojovými obrnenými vozidlami 8×8 ide zároveň o kľúčovú výzbroj pre zabezpečenie ochrany a obrany Slovenskej republiky a najvýznamnejší krok k vybudovaniu ťažkej mechanizovanej brigády, ktorý SR vypláva v zmysle medzinárodných záväzkov voči kolektívnej obrane NATO. Celkové predpokladané náklady na obstaranie pásovej techniky vrátane odhadovaných nákladov na infraštruktúru sú vo výške približne 1,688 miliardy eur s DPH.