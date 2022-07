PCR testy zadarmo nebudú. Vraj stačí už len antigénový samotest

Začiatkom roka vlna variantu omikron zaťažila testovacie kapacity na maximum. Štát však masové testovanie populácie stojí nemalé peniaze. Len za diagnostiku ochorenia covid, teda antigénové a PCR testovanie, vlani uhradili zdravotné poisťovne viac ako 95,8 milióna eur. Zaplatili takmer 2,4 milióna PCR testov a viac ako 383-tisíc antigénových testov.

Na porovnanie, očkovanie proti ochoreniu covid vlani stálo zdravotné poisťovne vyše 49 miliónov eur. Aj z toho dôvodu nechce štát uvoľniť PCR testovanie zadarmo pre všetkých.

„Vzhľadom na súčasnú stabilne sa vyvíjajúcu epidemickú situáciu v nemocniciach, na pomerne ľahké priebehy ochorenia covid, ako aj na finančnú, personálnu či kapacitnú náročnosť PCR testovania, v aktuálnej situácii odborníci nepovažujú za potrebné upravovať podmienky PCR testovania," spresnilo ministerstvo zdravotníctva.

Odberné miesta na PCR testovanie sú však najmä v mestách či vo väčších obciach. Ak by si záujemca chcel PCR test hradiť z vlastného vrecka, tak jeho cena sa typicky pohybuje od 30 do 60 eur s tým, že výsledky sú zhruba do 24 hodín.

Tam, kde sa človek k PCR testu dostať nevie alebo si zaň platiť nechce, mal by podľa ministerstva siahnuť po domácom antigénovom teste.

„Momentálne majú antigénové testy s regulovanou cenou v lekárňach rovnakú výpovednú hodnotu ako PCR testy. Ak sa niekto obáva falošnej pozitivity, môže si urobiť antigénových testov viac,“ dodal rezort zdravotníctva. Odporúčania podľa rezortu pripravovalo Konzílium odborníkov a Inštitút zdravotných analýz.