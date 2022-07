Žilinka si posvieti na Súmrak. Pomôže Ficovi?

„Na základe medializovaných informácií o údajných prieťahoch pri rozhodovaní zástupcu špeciálneho prokurátora o sťažnosti obvineného R. F. proti uzneseniu o vznesení obvinenia si generálny prokurátor Slovenskej republiky vyžiadal spisový materiál, ktorý bol z Úradu špeciálnej prokuratúry predložený dnes, v popoludňajších hodinách,“ sprostredkovala informáciu generálneho prokurátora Maroša Žilinku hovorkyňa Jana Tökölyová.

Žilinka hovorí, že po preštudovaní spisu v potrebnom rozsahu „bude posúdená zákonnosť a správnosť postupu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry“.

„Skutočnosť, že spisový materiál bol predložený na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky nebráni vyšetrovateľovi Policajného zboru, ani dozorujúcemu prokurátorovi, resp. zástupcovi špeciálneho prokurátora rozhodujúcemu o sťažnostiach aj ďalších obvinených v tejto trestnej veci, vykonať potrebné procesné úkony a vydať rozhodnutia o sťažnostiach,“ dodáva Žilinka.

Na prieťahy pri rozhodovaní o sťažnostiach predsedu Smeru Fica upozorňuje aj jeden z jeho advokátov Ľubomír Hlbočan. Fico na sociálnej sieti dokonca zverejnil aj otvorený list, ktorý Hlbočan napísal dozorujúcemu prokurátorovi Matúšovi Harkabusovi.

„Vzhľadom na to, že ste ako dozorujúci prokurátor do dnešného dňa od 22. 4. 2022 nerozhodli o sťažnosti Roberta Fica proti Uzneseniu o vznesení obvinenia, hoci pravidelne rozhodujete a odkladáte bez prijatia ďalších opatrení žiadosti obhajoby o preskúmanie zákonnosti postupu vyšetrovateľa podľa § 210 Tr. por., považujem takýto stav za jav vlastný politickým procesom, a vaša nečinnosť, na ktorú vás upozorňujem, je prejavom, že dozorujete politický vykonštruovaný a zinscenovaný proces,“ píše Hlbočan v liste, ktorý Fico zverejnil cez víkend.

Advokát podotýka, že od podania sťažnosti prešlo 90 dní. Dodáva aj, že Trestný poriadok neukladá prokurátorovi lehoty, tie stanovuje opatrenie generálneho prokurátora.

Ako sa ďalej píše v liste, Fico tento stav „nepripisuje nedbalosti, ale minimálne eventuálnemu úmyslu porušovať jeho ľudské a občianske práva v trestnom konaní, ktoré považuje za vykonštruovaný politický proces proti jeho osobe a iným osobám“.

Hlbočan ďalej objasňuje, že „osobne upozornil špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica 21. júna na tento protizákonný stav, ktorý však v rámci všeobecného dozoru nad dodržiavaním zákonnosti neprijal žiadne opatrenia na jeho odstránenie“.

V rámci kauzy Súmrak je Fico ako bývalý premiér obvinený spolu s bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom a nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom. Podľa vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry sa podieľali na zosnovaní zločineckej skupiny, ktorej cieľom bolo udržať Smer pri moci. Okrem toho Kaliňák a Fico mali porušiť daňové tajomstvo, keď získavali a na tlačových konferenciách hovorili v roku 2017 o daňových deliktoch niekdajšieho opozičného politika Igora Matoviča a vtedajšieho prezidenta Andreja Kisku. Ten je v tejto veci už aj obžalovaný.

Štvorica je obvinená od 19. apríla tohto roku. Kaliňák strávil vo väzbe tri týždne, Fico Národná rada na väzobné stíhanie nevydala.

Polícia už považuje vyšetrovanie za ukončené, Pravde to potvrdil hovorca policajného prezídia Michal Slivka. Podľa Fica už je určený dátum na záverečné preštudovanie spisu, po ktorom by mala prísť návrh na obžalobu. Podľa informácií Pravdy by sa tak mohlo stať už začiatkom jesene, možno v septembri.