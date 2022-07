Papierové výmenné lístky na PCR test nahrádza ich elektronická verzia

PCR testy sú od mája bezplatné len pre osoby staršie ako 60 rokov alebo na základe indikácie lekárom. Na štátom hradený PCR test je teda potrebný výmenný lístok od lekára. S cieľom zjednodušiť proces pre pacientov i lekárov spúšťa NCZI s podporou Ministerstva zdravotníctva SR plne elektronický proces.

„Papierové výmenné lístky na PCR testovanie pre ľudí do 60 rokov sú už minulosťou. Pri stúpajúcich číslach COVID-19 pozitívnych pacientov ide o značné zjednodušenie procesu,“ skonštatovala Daničová. Elektronické výmenné lístky sú podľa jej slov už aktuálne.

Po novom lekár zadá do informačného systému objednávku na PCR test a odošle ju do NCZI. To následne pridelí termín a pacientovi potvrdí, že PCR mu indikoval lekár, o čom informuje aj laboratórium. „Po príchode na miesto odberu sa pacient preukáže SMS alebo emailom, nepotrebuje papierový výmenný lístok. Laboratórium vidí pri pacientovej vzorke aj údaje o lekárovi, ktorý PCR test indikoval,“ spresnila Daničová. Informácia o výsledku podľa jej slov príde pacientovi najneskôr do 96 hodín.

NCZI zároveň spúšťa samoobslužný COVID-19 portál, ktorý umožní zmenu kontaktných údajov, prihlásenie sa na očkovanie, testovanie alebo vygenerovanie si digitálneho COVID-19 preukazu EÚ. „Bez nutnosti kontaktovať call centrum NCZI, všetko len pár klikmi. Na prihlásenie stačí telefónne číslo, rok narodenia a COVID-19-PASS,“ doplnila Daničová.