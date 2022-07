Požiar košického lesa spôsobil zrejme človek, škody sú pre mestské lesy obrovské

Požiar lesného porastu v katastri obce Malá Lodina, ktorý vznikol 20. júla, spôsobil na majetku Mestských lesov Košice obrovské, no zatiaľ nevyčíslené škody. "Je pravdepodobné, že požiar vznikol nedbanlivosťou pri zakladaní ohniska," informovalo mesto Košice na sociálnej sieti.

Hasiči zasahujú pri rozsiahlom požiari už viac ako týždeň. Oheň zachvátil plochu o výmere približne 50 hektárov. Pri hasení asistovali dva vrtuľníky Leteckého útvaru Ministerstva vnútra (MV) SR. Tie prepravili takmer 500-tisíc kubických metrov vody počas viac ako 220 letov. Uhasiť oheň pomáhalo denne viac ako 100 profesionálnych a dobrovoľných hasičov.

Oheň zachvátil les v ťažko dostupnom teréne v nadmorskej výške 806 metrov nad morom. Pracovníci Mestských lesov Košice v rýchlosti sprejazdnili viac ako päť kilometrov dlhú lesnú cestu, vďaka čomu dokázali hasiči dostať na kopec denne až 60 cisterien vody.

So situáciou sa prišiel v stredu oboznámiť a poďakovať sa hasičom primátor Košíc Jaroslav Polaček. „Zdá sa, že to máme v tejto chvíli pod kontrolou, musíme počkať niekoľko dní, či to naozaj dobre dopadlo,“ uviedol. Les bude pritom potrebovať dlhý čas, aby sa zregeneroval. „Tie najväčšie škody budeme vidieť o niekoľko rokov, keď postupne v tomto neprístupnom teréne stromy uhynú, ostanú tu holiny,“ konštatoval primátor.