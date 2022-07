Slovensko nemá dosť vrtuľníkov na pomoc pri požiaroch v zahraničí

Slovenské ministerstvo vnútra však upozorňuje, že aj napriek krátkodobému zlepšeniu počasia požiare trápia aj Slovensko.

Meteorológ Štefan Dlhoš podotkol, že momentálne zrážky problémy so suchom nevyriešia. „Za posledné štyri mesiace spadlo na Sliači o 200 milimetrov zrážok menej, to, že dnes spadne päť milimetrov, na suchu nič nezmení,“ spresnil.

Sami máme málo

Slovensko vyslalo na pomoc do lokality Hřensko šiestich hasičov a pilotov s vrtuľníkom Mi171 OM-BYH s tritisíc litrovým bambi vakom. Druhý vrtuľník, ktorý ministerstvo vnútra má, zasahoval pri požiari na východe Slovenska.

„Ministerstvo vnútra situáciu pozorne monitoruje a sme pripravení ktorejkoľvek krajine vrátane Českej republiky pomôcť hneď, ako to bude umožňovať aktuálna situácia v našej krajine v horskom nedostupnom teréne v súvislosti s aktuálne hasenými požiarmi,“ skonštatovala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

Poznamenala, že vrtuľník typu Bell 429 letky ministerstva vnútra nie je na hasenie veľkého požiaru v uvedenom rozsahu vhodný, preto v tejto chvíli nemôže byť do Česka vyslaný. „Ak by z akéhokoľvek dôvodu zlyhal aj vrtuľník Mill, ktorý aktuálne hasí na východe Slovenska, nemali by sme čím na Slovensku požiare likvidovať,“ vysvetlila Eliášová.

Zákaz vstupu do lesov

Už týždeň deň hasiči bojujú s plameňmi v kopcoch pri Malej Lodine na východe Slovenska. Horia tam hektáre lesa, zasahujú tam desiatky hasičov i vrtuľníky. Zdá sa, že plamene pomaly získavajú pod kontrolu.

„Najčastejšou príčinou vzniku požiarov je nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb. Jediná iskra z neopatrného zakladania ohniska, z cigarety, poľnohospodárskeho stroja či nevhodne zaparkovaného vozidla môže viesť k zbytočným stratám na životoch, zdraví, majetku alebo k ničeniu prírody,“ upozorňuje Katarína Križanová, hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru.

Zdôraznila, že niekoľkodňové pretrvávajúce horúce počasie na celom území Slovenskej republiky môže zapríčiniť zvýšené riziko vzniku požiarov.

Pre sucho vydala Štátna ochrana prírody (ŠOP) a Správa Tatranského národného parku (TANAP) zákaz vstupu do lesov mimo značených turistických a cyklistických trás. V priebehu niekoľkých dní totiž ochranári zaznamenali už tri požiare v rámci národných parkov.

V pondelok horelo v lese v Správe Národného parku Slovenský raj, oheň spozorovali neďaleko Podleska, východne od kóty Krompľa. Vďaka včasnej reakcii a následnej lokalizácii sa požiar podarilo dostať pod kontrolu po pár hodinách. „Minulý týždeň horelo v Správe Národného parku Veľká Fatra v katastrálnom území obce Liptovské Revúce a tiež v časti územia TANAP-u. Všetky požiare sa vďaka veľkému nasadeniu miestnych hasičov, ako aj pracovníkov jednotlivých správ podarilo uhasiť,“ dopĺňa ŠOP.

„V čase akútneho nedostatku zrážok sú trávnaté a lesné porasty oveľa náchylnejšie na vznietenie a oheň sa nimi šíri rýchlejšie. Na vypuknutie veľkého lesného požiaru, ktorý spôsobí miliónové škody, tak niekedy stačí jediný nedostatočne uhasený ohorok z cigarety alebo založenie ohňa,“ upozorňuje ŠOP. Ochranári preto vyzývajú všetkých návštevníkov, nielen chránených území, na maximálnu opatrnosť a zodpovedné správanie.

Niektoré okresné úrady v tomto období pristupujú k dočasným zákazom vstupu na lesné pozemky, platí to napríklad v okresoch Poprad, Spišská Nová Ves či Kežmarok.

Na základe nepriaznivých poveternostných podmienok je na týchto územiach dočasný zákaz pre akýkoľvek pohyb v lese s cieľom napríklad turistiky, stanovania, zberu lesných plodov, kempovania či cykloturistiky. Výnimkou sú vyznačené turistické a cyklistické trasy. Zákaz bol vydaný aj v okrese Košice-okolie a vydala ho aj Správa TANAP-u.

Envirorezort pripomína, že pobyt v chránených územiach má svoje pravidlá stanovené zákonom a návštevným poriadkom konkrétneho NP či chránenej krajinnej oblasti. Už v územiach s tretím stupňom ochrany nie je povolené stanovanie, táborenie mimo zastavaného územia obce, zakladanie ohňa mimo uzavretých stavieb a vyhradených lokalít, zbieranie rastlín a ich plodov, púšťanie ohňostrojov mimo uzavretých stavieb či pohyb ľudí mimo vyznačených turistických chodníkov.