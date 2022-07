Advokát Kubina: Chcel by som veriť, že si generálny prokurátor pri Súmraku nerobí nadprácu

Vyšetrovanie kauzy Súmrak je skončené. Potvrdil to Michal Slivka, vedúci odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. Spisový materiál ku kauze, v rámci ktorej je obvinený aj bývalý trojnásobný premiér Robert Fico (Smer), si následne vyžiadal generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ten tvrdí, že po preštudovaní spisu v potrebnom rozsahu „bude posúdená zákonnosť a správnosť postupu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry“.

Advokát Peter Kubina odpovedal na otázky, či v tejto chvíli môže generálny prokurátor rozhodnúť a napríklad zrušiť uznesenie o obvinení podľa paragrafu 363.

Ako hodnotíte postup generálneho prokurátora Maroša Žilinku? Je v súlade s trestným poriadkom, ak si vyžiadal spis v čase, keď nebolo rozhodnuté o sťažnosti obvineného?

Preskúmať rozhodnutie prokurátora postupom podľa § 363 Trestného poriadku je možné iba v prípade, že je právoplatné. To znamená, že najprv musí byť rozhodnuté o sťažnosti. Ak generálny prokurátor zamýšľa preskúmavať prípadnú nečinnosť zástupcu špeciálneho prokurátora pri rozhodovaní o sťažnostiach obvinených (teda prieťahy v tomto rozhodovaní), tak na takýto prieskum nie je možné použiť § 363 Trestného poriadku. Neexistuje totiž právoplatné rozhodnutie, ktoré by takto mohlo byť preskúmavané a zrušené. V takomto prípade sa postupuje podľa interného príkazu generálneho prokurátora a jediným zákonným výsledkom, ktorý prichádza do úvahy, je uloženie príkazu vo veci bezodkladne konať a rozhodnúť. V minulosti sme však videli aj veľmi bizarné a svojvoľné používanie § 363 Trestného poriadku napriek tomu, že Trestný poriadok v danom prípade taký postup nepripúšťal (lebo pre neexistenciu obvineného nemohol byť porušený zákon v neprospech obvineného), takže na text ani zmysel zákona sa v takýchto prípadoch žiaľ úplne spoliehať nedá.

Znamená to, ak Úrad špeciálnej prokuratúry nerozhodol o sťažnosti obvineného, môže generálny prokurátor rozhodnúť a napríklad zrušiť uznesenie o obvinení podľa paragrafu 363?

Trestný poriadok to nepripúšťa, pretože dané uznesenie nie je do rozhodnutia o sťažnosti právoplatné. Ale ako som už uviedol, na zákon sa nám v tejto situácii príliš spoliehať neoplatí, pretože vedenie generálnej prokuratúry v minulosti už použilo § 363 Trestného poriadku napriek tomu, že v danej procesnej situácii to Trestný poriadok nepripúšťal. Tento postup následne viedol až k vzneseniu obvinenia vyšetrovateľom a operatívcom NAKA z tímu Očistec, ktorí sú v dôsledku toho dodnes nezákonne a nedôvodne trestne stíhaní. Keďže si ctím zákon, chcem veriť, že v tomto prípade naozaj nejde o nič iné než zákonný postup preskúmania toho, či v danom prípade nedošlo k nedôvodnej nečinnosti (prieťahom) v rozhodovaní zástupcu špeciálneho prokurátora.

Ak prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry ešte nerozhodol o sťažnosti obvinených, je uznesenie o obvinení právoplatné?

Nie, a práve v tom je problém. Ak proti uzneseniu o vznesení obvinenia bola podaná sťažnosť zo strany obvineného, právoplatným sa to uznesenie stane až okamihom rozhodnutia o tejto sťažnosti.

Nevyvoláva intervencia generálnej prokuratúry v takom citlivom prípade len ďalšie pochybnosti o zákonnosti Žilinkovho postupu?

Nateraz nie. A to aj preto, že pôvodná medializovaná reakcia generálneho prokurátora na návrhy obvinených na postup podľa § 363 Trestného poriadku v tejto veci bola správna, keď sa danými návrhmi odmietol zaoberať, lebo napadnuté rozhodnutie nebolo právoplatné. Keďže táto východisková situácia sa podľa verejne známych informácií nezmenila, tak verím, že citovaný správny právny názor generálneho prokurátora sa nemal prečo zmeniť „z večera na ráno“.

Nerobí v tomto prípade generálny prokurátor nadprácu?

To uvidíme podľa toho, čo bude výsledkom prieskumu. Veľmi by som chcel veriť, že nerobí. Ale viaceré prípady postupu generálnej prokuratúry v nedávnej minulosti pri používaní § 363 Trestného poriadku túto moju vieru výrazne oslabujú.

Peter Kubina je dlhoročným advokátom a špecialistom na ústavné, bankové a finančné právo

pôsobil ako poradca prezidentky SR pre oblasť práva a spravodlivosti

vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.