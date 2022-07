Krúpa vstupuje do klubu SaS

Poslanec Juraj Krúpa deň po odchode z klubu hnutia OĽaNO Igora Matoviča oznámil, že vstupuje do klubu SaS Richarda Sulíka. Oznámil to na spoločnej tlačovej konferencii s liberálmi.

Krúpa o odchode z OĽaNO povedal, že kandidoval za protikorupčné hnutie, ale ocitol sa v ultrakonzer­vatívnej strane, ktorá bojuje proti liberalizmu. „Vstupujem do SaS,“ povedal Krúpa. Upresnil, že do strany zatiaľ nevstupuje, je to podľa jeho slov otázkou budúcnosti.

Sulík upresnil, že Krúpa bude v SaS tímlídrom pre obranu.

Ku koaličnej kríze šéf SaS uviedol, že strana bude trvať na tom, že Matovič nebude od septembra vo vláde. „Inak odídeme my,“ dodal Sulík.

Poslanec Krúpa vo štvrtok oznámil, že odchádza z klubu hnutia OĽaNO. Uviedol, že OĽaNO v roku 2022 už nie je tým hnutím ako v roku 2020. „Nebolo to jednoduché. Ale po dôkladnom zvážení a zrelej úvahe som sa rozhodol opustiť poslanecký klub OĽaNO,“ ozrejmil poslanec na sociálnej sieti. V živote politika, rovnako ako v živote človeka podľa neho nastane chvíľa, keď sa musí rozhodnúť ako ďalej.

Šéf OĽaNO Igor Matovič zareagoval až o niekoľko hodín a už tradične na sociálnej sieti. Napísal, že najväčšou silou hnutia sú srdciari.

„Srdciari, ktorí idú do boja bez kalkulácií, či sa im to oplatí, či vyhrajú, či boj prežijú. Srdciari, o ktorých sa v ťažkých chvíľach môžete aj naslepo oprieť. Srdciari, ktorí vás od chrbta nezrádzajú, ale vám chrbát kryjú. Rád bojujem spolu s ľuďmi, ktorí majú odvahu a česť. Je to ťažké, ale nebojte sa,“ napísal Matovič.

Klub OĽaNO už opustilo viacero poslancov, po odchode Krúpu bude mať 47 členov. Klub SaS bude mať 2O poslancov.