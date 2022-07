Krúpa: Igor Matovič v opozícii bol iný ako Igor Matovič v exekutíve. Bohužiaľ

Poslanec Juraj Krúpa deň po odchode z klubu hnutia OĽaNO Igora Matoviča oznámil, že vstupuje do poslaneckého klubu strany SaS Richarda Sulíka. Zdôraznil, že kandidoval za protikorupčné hnutie, ale ocitol sa v ultrakonzervatívnej strane, ktorá bojuje proti liberalizmu. OĽaNO je podľa neho len o jednom človeku, a ten sa musí rozhodnúť, kam chce ísť. Či do menšinovej vlády s extrémistami, alebo dá šancu vláde bez neho. "Igor Matovič v opozícii bol iný ako Igor Matovič v exekutíve. Bohužiaľ," tvrdí.

Čo si sľubujete od spolupráce s SaS?

Je to strana, ktorá je konzistentná vo svojej hodnotovej orientácii a ukotvení. Tieto hodnoty si drží už 13 rokov. Ja som sa ocitol ako liberál v hnutí OĽaNO. Ako vidíte, tá situácia sa vyvinula trocha inak, ako som si predstavoval. Keď som kandidoval, tak sa hovorilo, že OĽaNO bude mať dve krídla. Jedno malo byť konzervatívne, pravicové a druhé liberálne. Dnes vidíme, že to konzervatívne krídlo viac narástlo a začalo sa silnejšie presadzovať, kým to liberálne išlo od úzadia. Po mnohých rozhovoroch, ktoré som mal počas rokovaní o hlasovaní o prezidentkinom vete, to vnímam tak, že OĽaNO sa rozhodlo ísť konzervatívnou, prorodinnou cestou, ktorá má osloviť aj takých voličov, ktorí sú ochotní voliť aj extrémistické strany.

Má premiér Eduard Heger silu na to, aby odvolal Igora Matoviča?

Aj keby ho odvolal, stále záleží na tom, ako sa to vyrieši v rámci predsedníctva OĽaNO. Nevidím do kuchyne hnutia, nebol som členom, no šéfkuchárom je Igor Matovič. Čo si vymyslel a navaril, tak vám priniesol a vy ste to buď zjedli, alebo ste odmietli – no v tej chvíli ste odmietli Igora Matoviča. Hovoriť teraz o tom, aké možnosti má Eduard Heger, je veľmi komplikované, no myslím si, že robí všetko, čo je v jeho silách.

Mal by podľa vás Igor Matovič odísť z vlády?

Rozhodnutie je na ňom, no nálady v spoločnosti a v koalícii sú jasné. Mal by zvážiť, ako chce ďalej pôsobiť, môže to skúsiť s menšinovou vládou, má rôzne možnosti. Je na ňom, kam sa chce posunúť, kam chce ísť. Premiér Eduard Heger tvrdí, že je pripravený urobiť všetko pre udržanie štvorkoalície. Všetko však znamená aj odchod ministra financií Igora Matoviča. Aj táto alternatíva musí byť reálna. Ak hovorí, že spraví všetko, no okrem odvolania Matoviča, tak nie je ochotný spraviť všetko. Osobne ma mrzí, že to dospelo do tohto stavu, no Igor Matovič v opozícii bol iný ako Igor Matovič v exekutíve. Bohužiaľ.

V histórii OĽaNO to je pomerne bežné, že ku koncu volebného obdobia sa hnutie rozpadalo a mnoho ľudí hovorilo o problémoch. Čím si vysvetľujete, že napriek všetkým krízam, ťažkostiam, ktoré hnutie za ostatné dva roky malo, tak sa tento scenár neudial a poslanci sú voči Matovičovi lojálni?

Je niečo iné byť v koalícii a iné byť v opozícii. V koalícii cítite zodpovednosť a zároveň si uvedomujete, že ako nezaradený poslanec ste vybavený. Ak máte nejakú agendu, alebo návrh zákona, tak máte minimálnu šancu, že sa vám niečo podarí presadiť a už si len dosedíte do konca volebného obdobia. Toto si veľa ľudí uvedomuje. Na každej schôdzi Národnej rady máte zhruba 80 zákonov, a kým sa vôbec ten zákon do parlamentu dostane, tak je to zdĺhavý proces.

Poslanec Juraj Krúpa vstupuje do klubu SaS

Takže nejde o lojalitu k osobe, ale k agende?

Samozrejme, že je tam lojalita voči Igorovi Matovičovi, to je logické. No v OĽaNO sú ľudia, ktorí si chcú veci presadiť a nemajú inú možnosť ako cez klub a koaličnú radu.

Je nevôľa spolupracovať s Igorom Matovičom stále silnejšia ako to, že na Slovensku vznikne konzervatívna vláda s tichou podporou extrémistov?

Pozrite sa na to, ako rastie mafia a ako sa tejto časti politického spektra začína dariť. Otázka je, či s tým niečo urobíte. No tie rôzne rozhodnutia koalície, mnohé z dielne OĽaNO, vedú k nespokojnosti spoločnosti. Mňa mrzí to, ako sa snažia riešiť tieto problémy. Buď je to ad hoc, alebo na poslednú chvíľu ako napríklad pri zvyšovaní platov počas rastúcej inflácie. Ďalej sú to ideologické témy ako interrupcie, ktorými prekrývajú nedostatky, a s tým sa nemôžem stotožňovať.