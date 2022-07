Aj Grendel si rýpol do poslanca po úteku z OĽaNO: Nedajte sa odradiť nepríjemnými bodavými krúpami

Využil na to výlet na islandskú sopku a poslal takýto dvojzmyselný odkaz, ktorý nie je len o prírode a počasí.

„Pred chvíľou som počas výstupu na sopku Fagradalsfjall na vlastnej koži zažil, aké to je, keď na vás padajú malé, chladné, nepríjemné, bodavé krúpy. Neodradili ma. A výstup stál za to Ponaučenie: nikdy sa nenechajte odradiť malými, chladnými, nepríjemnými, bodavými krúpami. Nakoniec vyjde slnko. A oni sa roztopia,“ uviedol Grendel na sociálnej sieti.

Poslanec Juraj Krúpa odišiel z klubu hnutia OĽaNO. Tvrdí, že OĽaNO v roku 2022 už nie tým hnutím ako v roku 2020. „Nebolo to jednoduché. Ale po dôkladnom zvážení a zrelej úvahe som sa rozhodol opustiť poslanecký klub OĽaNO,“ ozrejmil nedávno poslanec na sociálnej sieti a následne vstúpil do poslaneckého klubu SaS.

Šéf hnutia OĽaNO Igor Matovič už skôr na sociálnej sieti napísal, že „žijeme zvláštnu dobu obdivu charakteru ľudí, ktorí ho nemajú. Zrada je viac ako vernosť. Prachy viac ako poctivosť … a mafia robí aj nemožné, len aby sa vrátila k moci.“

„Vedel som, že má veľa otázok, pochybností, kritických názorov na fungovanie klubu, vlády, parlamentu. Nevydiskutovať si to, nepriznať sa, že to nedávam, ani sa nerozlúčiť ako rovný chlap? Zo dňa na deň tresnúť dverami a zmiznúť, to je také detinské. Preto som sklamaný,“ skonštatoval Matovič.