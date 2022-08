Lenč: Dôvody Krúpovho odchodu sú prejavom politickej naivity alebo len alibi

Ako hlavný dôvod uvádza smerovanie OĽaNO k ultrakonzer­vativizmu a nedemokratické praktiky v hnutí. Sú tieto dôvody relevantné? A neboli tieto prejavy prítomné aj v minulosti?

V prípade, že sa poslanec Krúpa deklaruje za liberála, tak, pochopiteľne, jeho dôvody sú relevantné. A to aj z hľadiska toho, ako funguje OĽaNO od svojho vzniku za posledných dvanásť rokov, teda autoritárskym riadením strany. Nemali by sme zabúdať, že táto súkromná firma nefunguje ako štandardná politická strana. Príkladom môžu byť snemy tohto združenia. Pri druhom argumente, že sa OĽaNO stáva striktne konzervatívnym hnutím, tak to je tiež relevantné nielen v ostatnom období. Keď sa pozrieme na ľudí, ktorí reprezentujú OĽaNO v Národnej rade, tak nezanedbateľná časť, možno niekto povie, že väčšina, sú ľudia z konzervatívneho až z ultrakonzer­vativneho prostredia. Oba tieto argumenty platia dlhodobo. To znamená, že ak poslanec Krúpa sa rozhodol kandidovať za OĽaNO v roku 2020, tak všetky tieto dôvody už boli známe. Vedeli sme napríklad, že už v roku 2012 časť kandidátov odstúpila z jeho kandidátky. Vedeli sme za ostatné obdobie, že viacerí, ako napríklad Alojz Hlina, odišli z OĽaNO práve kvôli týmto praktikám, teda kvôli nemožnosti stať sa členom strany alebo sa stranícky angažovať. A ak niekto sledoval OĽaNO, tak videl, že už v roku 2012 sa na kandidátke a v parlamente pohyboval človek menom Štefan Kuffa. Tiež mohol vidieť, že pred ostatnými voľbami sa Igor Matovič bilbordmi prihováral ku kresťanom a hľadal kresťanských kandidátov. Takže toto všetko bolo známe, a ak poslanec Krúpa k tomu dospel až teraz, tak to buď svedčí o jeho politickej naivnosti, možno hlúposti, hľadaní zástupných argumentov, alebo následnej racionalizácii svojho kroku. Pretože, opakujem, všetky argumenty, ktoré spomína, boli každému všímavému a racionálne uvažujúcemu pozorovateľovi politiky známe už niekoľko rokov. A nie je to vec, ktorá sa týka ostatných mesiacov, k čomu sa odkazuje poslanec Krúpa vo svojom stanovisku.

VIDEO: V relácii V politike v ta3 sa hovorilo aj o prezidentských voľbách a ambícií Roberta Fica byť prezidentom. Takáč: Čaputová je proamerická. Krúpa: Kopete do nej. (celú reláciu si môžete pozrieť TU).

Čo potom vnímate ako skutočný dôvod? Pretiekol mu v tomto kontexte pohár trpezlivosti pri hlasovaní OĽaNO s kotlebovcami alebo sú jeho argumenty skôr alibi?

Skôr si myslím, že sú to alibi. Skôr by som za tým videl iné pragmatické dôvody poslanca Krúpu, najmä v kontexte toho, že behom niekoľkých hodín sa ocitol v poslaneckom klube SaS. Takže skôr za tým možno vidieť jeho uvažovanie o vlastnej politickej budúcnosti po skončení mandátu, ktorý získal vďaka tomu, že kandidoval na kandidátke OĽaNO na zvoliteľnom mieste. Teda na mieste, na ktorom by s veľkou pravdepodobnosťou, ak bude Igor Matovič zostavovať kandidátku rovnako, ako v predchádzajúcich voľbách, rozhodne Krúpa nemal šancu na zvolenie.

Takže je to skôr výsledok politického realizmu a vyhodnotenia toho, že ak by Matovič zostavoval kandidátku tak ako predtým, teda že bývalých poslancov zaradí na jej koniec, tak by Krúpa stratil šance na znovuzvolenie…

Myslím si, že to je politický kalkul. Tak by som to nazval, skôr ako politický realizmus.

Poslanec Krúpa hovoril v rozhovore v Denníku N o OĽaNO ako o strane jedného muža s veľkolepými nápadmi, ktoré v hnutí vytvárali “davové psychózy” pričom povedal, že on k týmto ľuďom nepatril. Svedčí o tom jeho politická práca?

Pokiaľ som sledoval jeho politickú prácu, za ostaných dva a pol roka, tak poslanec Krúpa nepatril ku kritikom týchto praktík Igora Matoviča. Ba, naopak, častokrát na sociálnych sieťach vehementne vystupoval ako obhajca Igora Matoviča a jeho rôznych nápadov. Dokonca ešte pred niekoľkými mesiacmi, začiatkom roka, bol výrazne kritickejší k Richardovi Sulíkovi, než mal byť kritický k Igorovi Matovičovi a jeho nápadom. Nepočuli sme žiadnu jeho kritiku pri akcii Sputnik, nepočuli sme žiadnu jeho kritiku pri tom ako Matovič alebo poslanec Gyimesi obviňovali z čohokoľvek Richarda Sulíka alebo ľudí, ktorí s ním nesúhlasia. Takže za ostatné obdobie nebola situácia, kde by sa Juraj Krúpa správal inak ako ostatní lojálni a servilní poslanci OĽaNO.

Aké môže mať jeho odchod politické dôsledky pre koalíciu a vývoj aktuálnej koaličnej krízy? Odďaľuje sa pravdepodobnosť zotrvania Matoviča vo vláde? A teda aj udržanie trojkoalície s nezaradenými poslancami?

To, že sa poslanec Krúpa stal členom poslaneckého klubu SaS, zlepšuje do určitej miery pozíciu SaS. A to či už ako strany, ktorá môže zatlačiť na ostatných aktérov, aby sa rozhodli tak, ako si praje SaS. Ak by nasledovali ďalšie odchody, tak by to mohol byť tlak na Eduarda Hegera alebo samotný poslanecký klub, aby oni zvážili dosiaľ svoje striktné tvrdenia, že neustúpia. Takisto to môže posilniť pozíciu SaS, aj ako prípadnej opozičnej strany, na ktorú sa menšinová vláda, ak bude mať záujem, bude obracať s požiadavkami na schválenie zákonov v Národnej rade, ak teda vláda bude v menšinovom postoji. A potom bude aj na zvážení premiéra, či sa on zo svojej pozície rozhodne, alebo koalícia ako taká, či napríklad pri schvaľovaní štátneho rozpočtu alebo iných zákonov sa budú snažiť o kompromis s opozičnou SaS, alebo pôjdu cestou, ktorá sa im dnes častejšie pripisuje. To znamená, že sa budú opierať o hlasy nezaradených poslancov, ktorí boli na kandidátke ĽS NS, alebo aj takých, ktorí tam neboli. Pretože skupina nezaradených poslancov je v súčasnosti mimoriadne bohatá na rôznorodých jedincov. Takže z tohto hľadiska ten odchod, ale najmä jeho príhod do SaS, zamiešal kartami a určite nasadil chrobáka do hlavy kompetentným v rámci vládnej koalície, akým spôsobom chcú realizovať zvyšok svojho mandátu v nasledujúcich osemnástich mesiacoch.

Zvyšuje to takisto pravdepodobnosť ďalších odchodov poslancov z tzv. liberálneho krídla z klubu OĽaNO?

Výzvy verejnosti k tomu, aby takýto krok spravili, boli. Zaregistrovali sme, že poslanci, ktorí sa v tomto prípade spomínali, vyjadrili vo svojom stanovisku, že minimálne verbálne majú podobný problém s budúcim smerovaním vládnej koalície ako poslanec Krúpa. Avšak všetci tí z tzv. liberálneho krídla vrátane tých, ktorí podali stanovisko, teda poslanec Čekovský a Stančík, mali podobné vyjadrenia aj pred hlasovaním o prelomení veta pani prezidentky pri rodinnom balíčku. No nakoniec hlasovali tak, ako chcel Igor Matovič. Takže navzdory týmto, nazvime ich lastovičkám, stále by som nedokázal stopercentne tvrdiť, že sa tak stane. Teda, že oní liberálni poslanci v poslaneckom klube OĽaNO alebo títo dvaja menovaní budú nasledovať Juraja Krúpu.