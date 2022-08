Chýbajúcich pediatrov chce štát vyriešiť zatvorením pohotovostí

Zmeny by privítala i hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo pre deti a dorast Elena Prokopová. Odôvodnila to vyčerpanosťou pediatrov, z ktorých je približne 50 percent v dôchodkovom veku. Dnes je na Slovensku 56 detských pohotovostí, ktoré je ťažké obsadiť lekármi. Ak sa však ich počet ešte zníži, rezort zdravotníctva pripúšťa, že niektoré pracoviská budú preťažené. Tam, kde sa lekári na službách dohodnúť nevedia, preto musí zakročiť župa.

Slúžiť nútia dôchodcov

V Nitre boli napríklad donútení presťahovať detskú pohotovosť a detských pacientov. Momentálne ich po šestnástej a cez víkendy musia ošetriť inde.

„Od 1. augusta 2022 bude detská pohotovosť situovaná v areáli Fakultnej nemocnice Nitra, v budove bývalého krčného oddelenia,“ informovala v piatok na sociálnej sieti nemocnica.

Dôvodom je, že nedokázali zostaviť služby. Viacerí pediatri, dlhodobo poukazujúci na neférovosť v systéme, vypovedali svoje zmluvy, ktoré mali s organizátorkou pohotovostnej služby. Sťažovali sa na prepracovanosť, odmietli ťahať služby navyše. Do júlovej služby sa napokon dobrovoľne prihlásili len štyria.

Nitriansky krajský lekár Ľubomír Ševčík sa uplynulý týždeň stretol s tromi pediatrami vo veku okolo 70 rokov. Slúžiť na pohotovosti musia bez ohľadu na svoj vek. „Ak by tento stav trval dlhšie, to znamená mesiace, tak reálne zvažujú odchod do dôchodku. Aj tak už dávno presluhujú,“ upozornil Ševčík s tým, že sú vyčerpaní nielen fyzicky, ale aj psychicky.

Za daných okolností už nechcú vôbec poskytovať zdravotnú starostlivosť. Nútiť 70-ročných lekárov do služieb je podľa jeho slov už dávno za červenou čiarou. „Veď to ani v jednom jedinom segmente nie je, že posielame sedemdesiatnikov povinne pracovať,“ hnevá sa. Už predtým avizoval, že lekárov bude rozpisovať do služieb podľa abecedného poradia bez výnimiek, ktoré by zohľadňovali napríklad ich vek či zdravotný stav. Ak by prihliadali na vek, služby by podľa neho nebolo možné zostaviť, pretože viacero pediatrov je už v dôchodkovom veku. Zákon však lekárom služby neprikazuje a sú dobrovoľné.

Práve to bolo kameňom úrazu, ktorý vyvrcholil tým, že zmluvy vypovedalo ku koncu júna 26 lekárov. Prekážalo im, že služobne mladší kolegovia odmietali dobrovoľne slúžiť na pohotovosti, a tak slúžili za nich.

Čítajte viac Štát zisťoval, kde chýbajú lekári. Analýza dokázala, že všade

"Služby nám začali vychádzať častejšie, a keďže to máme ako nadčas, začalo nám to prekážať,“ objasnila pre denník Pravda začiatkom júna pediatrička Ingrid Kuzmová. Organizátorom APS bola v tom čase Lýdia Jančíková, ktorá skončila k 31. júlu. Po hromadných výpovediach jej zostalo len päť doktorov, čo znemožňovalo zostaviť služby. Namiesto nej to od júla prevzala župa, ktorá môže v takomto prípade služby na pohotovosti nariadiť.

S odchodom pediatrov do dôchodku to Kuzmová až tak hrozivo nevidí. Jedna služba na pohotovosti teraz podľa nej vychádza raz približne za šesť týždňov. „Zvládnu to aj dôchodcovia, ktorí ešte majú ambulanciu,“ myslí si. Uznáva, že náročné sú víkendové služby. „Pracovať 15 hodín na pohotovosti je ťažké, zvlášť keď to vyjde dôchodcovi. Zatiaľ sme sa dohodli tak, že si službu rozdelíme na polovicu,“ spresnila Kuzmová. Takýmto spôsobom fungovali aj počas júla.

Z ambulancií do nemocníc

Presunutím pohotovostí z ambulancií do nemocníc sa ale problém s nedostatkom lekárov ani zďaleka nevyrieši. Nemocniční lekári sú už viac ako pol roka v štrajkovej pohotovosti a ak štát nevyrieši otázku ich platov, hrozia, že hodia po ministrovi Lengvarskom plášte. Momentálne je posledný dátum na zvýšenie platov stanovený na 9. augusta. Predchádzajúci termín, ktorý premiér Eduard Heger (OĽaNO) stanovil na 30. júna, vláda nedodržala.

Asociácie nemocníc Slovenska upozorňuje, že zvýšenie práce personálne poddimenzovaných oddelení prinesie prehĺbenie ich vyčerpania. Prenesenie zodpovednosti na nemocničných lekárov podľa nej nie je riešením.

Prezident Slovenskej lekárskej komory Pavel Oravec poukázal, že v niektorých regiónoch dokážu pediatri služby v ambulantných pohotovostiach pokryť, no niekde je ich nedostatok a na riadne zabezpečenie musia slúžiť päť i viac služieb mesačne.

„Je to neúnosné a neprimerane zaťažujúce,“ podotkol. Situácia je podľa neho podobná aj na ambulantných pohotovostiach pre dospelých.

Všeobecní lekári by mali podľa neho aj vzhľadom na vysokú vekovú štruktúru odslúžiť maximálne jednu až dve služby mesačne. „Vekový priemer lekárov v segmente všeobecný lekár pre deti a dorast je približne 57 rokov, teda prevaha všeobecných lekárov pre deti a dorast je v dôchodkovom veku,“ upozornil. V období najbližších rokov sa má podľa neho počítať s tým, že počet všeobecných lekárov bude klesať. „Po ich odchode do dôchodku nebude vždy k dispozícii lekár, ktorý ich ambulanciu či obvod prevezme,“ ozrejmil.

Čítajte viac Visolajský: Ministerstvo má predložiť ponuku na zvyšovanie platov lekárov do konca týždňa

Šéf SLK upozornil, že lekári pri výkone služieb čelia aj vyčerpanosti z práce pri vysokých počtoch pacientov v predimenzovaných ambulanciách, narastajúcim počtom konfliktov s pacientmi či pomerne nízkym platbám za výkon služby. APS je podľa neho tiež významným spôsobom zneužívaná. „Treba tiež zdôrazniť, že pacienti často navštevujú APS v neodôvodnených prípadoch, návštevou nahrádzajú vyšetrenie u svojho lekára,“ priblížil.

„Spádové územia na jedno sídlo ambulantnej pohotovostnej služby treba nastaviť tak, aby sa nekalkulovalo len s dobrou dostupnosťou pacientov k pohotovosti, ale aj s personálnymi možnosťami,“ skonštatoval. Vytvorí sa tým podľa neho predpoklad, že lekári nebudú musieť slúžiť viac ako dve služby mesačne, teda neprekročí sa únosná miera počtu služieb za mesiac.

Počet pediatrov na Slovensku 2019 930 2020 865 2021 841

Kedy sa má chodiť na pohotovosť?

Ambulantná pohotovostná služba (APS) poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre pacientov, ktorých zdravotný stav sa náhle zhoršil, ale nemusí im priamo ohrozovať život. Ide teda o prípady, keď by pacient za normálnych okolností využil služby všeobecného lekára. Osobitne sa prevádzkuje pre dospelých a pre deti a dorast. Samostatne sa poskytuje tiež APS pre zubné lekárstvo.

Čítajte viac Ďalší problém na obzore. Pre pandémiu sa Slováci vykašľali na prevenciu

Do APS patria napríklad vzniknuté ochorenia s následným zhoršením zdravotného stavu bez ohrozenia života (napr. vysoké teploty, alergické reakcie, bolestivé stavy, závraty a podobne).

Služba nie je určená pre ťažké stavy, ako napríklad infarkty alebo vážne zranenia. O takýchto pacientov je bezodkladne postarané na urgentných príjmoch v nemocniciach. V prípade potreby sa priamo volá záchranka. Na pohotovosť nepatrí ani dlhotrvajúci kašeľ, nádcha, dlhotrvajúce mierne bolesti brucha, krátkodobá redšia stolica. ZDROJ: NPZ